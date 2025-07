A che ora gareggia Thomas Ceccon ai Mondiali di nuoto 2025 nei 100 dorso? Programma, tv, streaming

Thomas Ceccon sarà tra gli osservati speciali di questi Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore. Il veneto, lunedì 28 luglio, sarà impegnato nelle batterie dei 100 dorso maschili, distanza nella quale l’anno scorso ha conquistato il titolo olimpico e vanta il primato del mondo di 51.60. Un crono che Ceccon ci terrebbe a riavvicinare nuovamente per essere protagonista in questo evento.

Non saranno ammesse distrazioni fin dalle heat del mattino, dove sovente Thomas si è concesso un po’ troppo in termini di gestione. Il livello di questa specialità, infatti, è talmente alto da non dare l’opportunità di fare una gara strategica per risparmiare le energie prima delle semifinali. Ne dovrà tener conto l’azzurro per evitare ogni tipo di complicazione.

Da capire, chiaramente, la sua condizione in una stagione in cui non ha gareggiato moltissimo e le cose migliori le ha fatte vedere sulla doppia distanza (200 dorso). Ci sono quindi una serie di punti domanda e l’andamento in questa prova sarà illuminante per comprendere anche le ambizioni del nostro portacolori.

L’edizione 2025 dei Mondiali di nuoto in corsie sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 HD (batterie; dalle 13.30 semifinali/finali), RaiSport HD (dalle 13.00 alle 13.30); Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutte le gare.

THOMAS CECCON MONDIALI NUOTO 2025

Lunedì 28 luglio (orari italiani)

04.23 100 dorso maschili – Batterie

13.19 100 dorso maschili – Semifinali*

Martedì 29 luglio (orari italiani)

13.58 100 dorso maschili – Finale*

*Impegni eventuali dell’atleta

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (batterie; dalle 13.30 semifinali/finali), RaiSport HD (dalle 13.00 alle 13.30); Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) Sky Sport Mix (211).

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW.

Diretta testuale: OA Sport