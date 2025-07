A che ora Errani/Paolini-Fernandez/Fernandez, WTA Montreal 2025: programma, tv, partite precedenti, streaming

Dopo la delusione enorme per l’eliminazione nel torneo di singolare (sconfitta incredibile in rimonta con la giapponese Ito), Jasmine Paolini torna in campo e lo fa in doppio con l’amica Sara Errani. Le due azzurre sono teste di serie numero uno nel WTA 1000 di Montreal e affronteranno le padrone di casa Leylah Fernandez e Bianca Fernandez, che hanno ricevuto una wild card.

La coppia italiana torna in campo dopo il torneo di Wimbledon e vuole cominciare al meglio la campagna sul cemento americano. Le due azzurre sono sicuramente favorite quest’oggi, ma non possono distrarsi contro le due sorelle canadesi, che vorranno ben figurare davanti al loro pubblico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida Errani/Paolini – Fernandez/Fernandez, valevole per il primo turno del torneo di doppio del WTA di Montreal L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, Now TV e SuperTenniX.

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI – FERNANDEZ/FERNANDEZ WTA MONTREAL 2025

Mercoledì 30 Luglio

Terzo match dalle ore 17.00 Errani/Paolini – Fernandez/Fernandez

In precedenza

Keys-Siegemund

Tauson-Bronzetti

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-FERNANDEZ/FERNANDEZ: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis, Sky Sport Tennis (in base a contemporaneità)

Diretta streaming: Sky Go, Now TV, SuperTenniX