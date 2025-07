A che ora Cobolli-Galarneau, ATP Toronto 2025: programma, tv, streaming

Esordio nel Masters 1000 di Toronto per Flavio Cobolli, che affronterà il canadese Alexis Galarneau, numero 193 della classifica mondiale. Il romano torna in campo dopo l’eliminazione al secondo turno di Washington e punta ad essere protagonista sul cemento canadese da tredicesima testa di serie.

Sicuramente Cobolli parte favorito oggi contro il padrone di casa e potrebbe trovarsi di fronte nel prossimo turno anche un altro canadese, visto che affronterà il vincente del match tra Felix Auger-Aliassime e l’ungherese Fabian Marozsan.

Dall’altra parte Galarneau ha vinto il match d’esordio contro il francese Arthur Rinderknech, imponendosi in due set con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e trentasette minuti di gioco.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida Flavio Cobolli-Alexis Galarneau, valevole per il secondo turno dell’ATP 1000 di Toronto. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, Now TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport

CALENDARIO COBOLLI-GALARNEAU ATP TORONTO 2025

Mercoledì 30 Luglio

Primo match dalle ore 17.00 sul campo Grandstand – Flavio Cobolli-Alexis Galarneau

In precedenza

Rublev-Gaston

PROGRAMMA COBOLLI-GALARNEAU: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (in base a contemporaneità)

Diretta streaming: Sky Go, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport