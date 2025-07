3 azzurri agli ottavi a Wimbledon: non era mai accaduto. E c’era un solo precedente negli Slam

Che il tennis italiano stia vivendo uno dei migliori momenti della propria storia è sotto gli occhi di tutti. Tra titoli del Grande Slam, Coppe Davis, e prestazioni di altissimo livello anche nei Masters 1000 o ATP 500, il comparto maschile sta davvero toccando vette eccezionali. Il faro del movimento, ovviamente, non può che essere considerato Jannik Sinner, ma alle spalle dell’altoatesino c’è tanto. In molti si stanno facendo luce e, aspetto ancor più importante, non sono sempre i soliti noti.

Di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti già è stato detto e scritto parecchio. Nelle ultime giornate, invece, sono Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli ad averci regalato enormi soddisfazioni. Tanto da raggiungere un primato assoluto a Wimbledon. Mai, infatti, l’Italia aveva portato 3 suoi rappresentanti alla seconda settimana dei Championships. La verde erba londinese, che per tanti anni era stata avara di gioie per i nostri colori, ultimamente si sta tingendo sempre più di azzurro.

L’edizione 2025 del torneo più illustre del mondo, quindi, sta andando a riscrivere la storia del tennis italiano. Jannik Sinner, numero 1 del tabellone, ha raggiunto gli ottavi di finale dopo aver vinto in scioltezza i suoi primi 3 incontri (con appena 17 game lasciati per strada, ulteriore primato assoluto) e domani se la dovrà vedere contro Grigor Dimitrov. Discorso differente per Lorenzo Sonego, reduce da una maratona vera e propria contro lo statunitense Brandon Nakashima piegato dopo 5 ore con il punteggio di 6-7 7-6 7-6 3-6 7-6. Ora per il torinese arriverà l’impegno contro il pericoloso Ben Shelton. Last but not the least, Flavio Cobolli, abile a sconfiggere il ceco Jakub Mensik con un secco 6-2 6-4 6-2, ed ora pronto ad affrontare Marin Cilic. Un andamento davvero da incorniciare, quindi, per la spedizione azzurra che, vedendo i match di ottavi di finale, parte con l’intenzione di non fermarsi qui.

Se, però, 3 italiani alla seconda settimana di Wimbledon era un evento mai accaduto, a livello di Grande Slam un risultato simile era già successo. Nemmeno tanto tempo fa. Anzi. Stiamo parlando del Roland Garros 2021. Agli ottavi dello Slam parigino avevamo portato Lorenzo Musetti (sconfitto in un match epico da Novak Djokovic con il punteggio di 7-6 7-6 1-6 0-6 0-4 rit), quindi Matteo Berrettini (che approfittò del ritiro di Roger Federer per avanzare ai quarti di finale, dove lo stesso Djokovic lo eliminò in quattro set con il punteggio di 3-6 2-6 7-6 5-7) e Jannik Sinner (sconfitto da Rafa Nadal con il punteggio di 5-7 3-6 0-6).