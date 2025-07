Dove vedere in tv Paolini-Rakhimova, Wimbledon 2025: programma, giorno esatto, streaming

Jasmine Paolini affronterà la russa Kamilla Rakhimova al secondo turno di Wimbledon 2025: dopo aver sofferto più del previsto contro la lettone Anastasija Sevastova, la tennista italiana fronteggerà una rivale più rognosa per meritarsi il diritto di proseguire la propria avventura sull’erba londinese e il terzo turno contro la vincente del confronto tra la ceca Linda Noskova e la tedesca Eva Lys.

L’appuntamento è per mercoledì 2 luglio, sarà il terzo match sul Campo 3 a partire dalle ore 12.00: ad aprire il programma di giornata sarà la sfida tra la bulgara Tomova e la britannica Kartal, poi a seguire il russo Rublev incrocerà il sudafricano Harris e al termine di quel testa a testa toccherà alla nostra portacolori, desiderosa di farsi strada sui sacri prati dopo l’atto conclusivo raggiunto dodici mesi fa.

La 29enne toscana, numero 5 del mondo, incrocerà la 23enne, numero 80 del ranking WTA. Le due giocatrice si sono affrontate soltanto una volta nel corso delle rispettive carriere: Paolini si impose con uno schiacciante 6-2, 6-3 agli ottavi di finale del torneo Les Franqueses del Valles nel 2022, ma chiaramente questa volta la posta in palio sarà ben diversa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Rakhimova, secondo turno di Wimbledon 2025. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Londra sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO PAOLINI-RAKHIMOVA, SECONDO TURNO WIMBLEDON

Mercoledì 2 luglio

Terzo match dalle ore 12.00 Jasmine Paolini vs Kamilla Rakhimova

In precedenza, a partire dalle ore 12.00 sul Campo 3, si giocheranno nell’ordine: Tomova-Kartal e Rublev-Harris. Al termine toccherà a Paolini.

PROGRAMMA PAOLINI-RAKHIMOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito poche ore prima della partita.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.