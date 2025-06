Zverev-Djokovic oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

È l’unico settore di tabellone nel quale entrambe le teste di serie hanno rispettato il pronostico della vigilia. L’incrocio tra due protagonisti della storia recente del tennis vale da solo il prezzo del biglietto e costituisce la garanzia di una partita equilibrata nella quale il pubblico potrà godere di uno spettacolo di livello assoluto.

Nel match dei quarti di finale del tabellone del singolare maschile del Roland Garros Alexander Zverev, testa di serie numero 3 e finalista della scorsa edizione, sfida il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 6, nell’incontro della sessione serale sul campo Philippe Chatrier.

Secondo incrocio stagionale tra i due giocatori dopo la semifinale dell’Australian Open, incontro nel quale il serbo, in non perfette condizioni fisiche, si era ritirato dopo il primo set vinto al tie-break dal suo avversario. Il bilancio dei precedenti pende dalla parte di Djokovic che conduce per 8-5.

L’incontro odierno sarà il quarto match in programma sul Court Philippe Chatrier a partire dalle ore 11:00 e non inizierà prima delle 20:15. Chi passa il turno incrocia in semifinale il vincente del confronto tra Jannik Sinner, testa di serie numero 1, e il kazako Alexander Bublik, giocatore di talento assoluto che rappresenta la grande sorpresa del torneo.

Di seguito il calendario completo, il programma completo, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Zverev-Djokovic, quarto di finale del Roland Garros. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 HD, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025

Mercoledì 4 Giugno – Court Philippe Chatrier

Dalle ore 11.00

Madison Keys (Stati Uniti, 7) – Coco Gauff (Stati Uniti, 2)

A seguire

Mirra Andreeva (Russia, 6) – Lois Boisson (Francia, WC)

A seguire

Jannik Sinner (Italia, 1) – Alexander Bublik (Kazakhstan)

Non prima delle ore 20.15

Alexander Zverev (Germania, 3) -Novak Djokovic (Serbia, 6)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.