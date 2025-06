Zucco-Simpson oggi, Europeo pesi supermedi boxe 2025: orario, tv, programma, match precedenti

Ivan Zucco contro Callum Simpson: questo è il destino dell’Europeo dei pesi supermedi in programma oggi a Barnsley, nello Yorkshire. Occasione praticamente unica per il pugilato italiano, anche se molto lontana dal suolo italiano, anzi, direttamente a casa di Simpson.

Già, perché si parla di un combattimento che si tiene nella città in cui l’uomo che fa sognare l’intero Regno Unito è nato. Comprensibile, dunque, che ci sia una certa eccitazione attorno al suo nome, anche se Zucco non parte certo battuto. E, del resto, il curriculum è piuttosto impegnativo per entrambi, visto che parla di sole vittorie da professionisti.

Il combattimento tra Ivan Zucco e Callum Simpson si svolgerà oggi all’interno di una riunione che partirà alle ore 20:00. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Zucco-Simpson, Europeo dei pesi supermedi. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ZUCCO-SIMPSON, EUROPEO PESI SUPERMEDI OGGI

Sabato 7 giugno

Ore 00:00 circa Europeo pesi supermedi: Ivan Zucco vs Callum Simpson – Diretta streaming su DAZN

SOTTOCLOU dalle 20:00

Adam Azim vs Eliot Chavez

Mauro Silva vs Omar Rodriguez

Sam Hickey vs Harley Hodgetts

Red Johnson vs Harley Collison

Ellis Price vs Jake Price

Frankie Stringer vs Kane Baker

Ryhs Edwards vs Thomas Essomba

Mark Jeffers vs Sean Hemphill

PROGRAMMA ZUCCO-SIMPSON: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.