Zaynab Dosso insegue la forma e lotta in Diamond League: crono di ripartenza sui 100, Alfred show

Zaynab Dosso si sta mettendo in gioco con grande cuore e caparbietà, nonostante la condizione fisica non sia ancora delle migliori a causa dei due mesi di stop dovuti a un fastidio al piede accusato in chiusura della stagione indoor in cui ha vinto l’oro agli Europei e l’argento ai Mondiali sui 60 metri. La velocista emiliana sta lavorando alacremente per ritrovare lo smalto e la forma necessari per competere ai vertici internazionali come ha dimostrato di sapere fare, non si sta tirando indietro e ha accettato la sfida di due tappe di Diamond League per il proprio debutto all’aperto in questa annata agonistica.

Giovedì sera si era espressa in 11.26 sui 100 metri a Oslo e oggi pomeriggio si è replicata a livello cronometrico in quel di Stoccolma (Svezia). Zaynab Dosso è uscita bene dai blocchi di partenza ed è piaciuta nei primi quaranta metri, poi è mancata la propulsione necessaria per spingere al massimo fin sulla linea del traguardo e ha faticato nel finale, ma questo dittico in terra scandinava rappresenta una bella base di partenza per la primatista nazionale (11.01) che sta lavorando per farsi trovare pronta ai Mondiali, che si disputeranno a Tokyo nel mese di settembre.

La nostra portacolori ha concluso all’ottavo posto nella gara vinta di forza da Julien Alfred. La Campionessa Olimpica di Parigi 2024 è scivolata via di prepotenza fin dalle battute iniziali e ha stampato un brillantissimo 10.75 con un vento a favore di 0,9 m/s, migliorando di ben 14 centesimi il proprio stagionale e portandosi ad appena tre centesimi dal personale. La rappresentante di Saint Lucia si è fermata a due centesimi dalla miglior prestazione mondiale stagionale detenuta dalla statunitense Melissa Jefferson-Wooden, precedendo la britannica Dina Asher-Smith (10.93) e l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou-Smith (11.00).