Zaynab Dosso in crescita, regala solidità sui 100 ed è buona quinta agli Europei a squadre

Zaynab Dosso sta ancora cercando la forma dei giorni migliori dopo l’infortunio accusato in coda alla stagione indoor, culminata con la medaglia d’oro sui 60 metri agli Europei e l’argento ai Mondiali. La primatista italiana dei 100 metri era chiamata a fornire una prestazione solida sul rettilineo nell’ambito degli Europei a squadre, sua terza uscita all’aperto in questa annata agonistica dopo essersi espressa in un doppio 11.26 tra Oslo e Stoccolma in Diamond League.

La velocista emiliana ha ritoccato di quattro centesimi il crono timbrato in terra scandinava ed è scesa a 11.22, terminando al quinto posto in quel di Madrid e portando a casa dodici punti di fondamentale importanza per l’Italia, che sta cercando di difendere il trofeo alzato al cielo due anni fa. Una prestazione solida e grintosa da parte di una delle nostre punte di diamante, che sta pagando quello stop per un problema allo scafoide ma che sta pian piano risalendo.

Zaynab Dosso è uscita bene dai blocchi di partenza con vento nullo, ha tenuto botta fino a metà prova e poi si è un po’ spenta, mancando qualche appoggio e subendo di slancio gli affondi dell’ungherese Boglarka Takacs (11.06), della polacca Ewa Swoboda (11.13) e chiudendo dietro anche alla portoghese Lorene Dorcas Bazolo (11.21). Dalla “serie B” si è inserita l’olandese Minke Bisschops (11.17) e così Dosso si è dovuta accontentare della quinta piazza, comunque davanti alla tedesca Lisa Mayer (11.26).