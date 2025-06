Zaynab Dosso debutta a Oslo: buona partenza, ma si deve ritrovare la forma. Alfred impressiona

Zaynab Dosso ha fatto il proprio debutto stagionale all’aperto, a tre mesi dai grandi acuti indoor (oro agli Europei e argento ai Mondiali sui 60 metri). La velocista emiliana ha nel frattempo dovuto fare i conti con un fastidio al piede e ha quindi rinviato di diverse settimane l’esordio outdoor, scegliendo la sesta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante, per ripresentarsi ai blocchi di partenza.

L’azzurra era chiaramente indietro di condizione sui 100 metri a Oslo (Norvegia): è scattata in maniera positiva, ma dopo una trentina di metri si è spenta, ha sofferto sul lanciato e ha faticato nel finale, chiudendo in ottava e ultima posizione con il crono di 11.26. La primatista italiana (11.01) dovrà ripartire dalla prova odierna per migliorare la propria forma fisica lungo l’estate che condurrà verso i Mondiali, in programma a Tokyo nel mese di settembre.

Zaynab Dosso tornerà in scena tra tre giorni a Stoccolma (Svezia) per un’altra prova di Diamond League. La gara disputata con un vento a favore di 1,1 m/s è stata vinta dalla scatenata Julien Alfred da Saint Lucia: la Campionessa Olimpica di Parigi 2024 si è imposta con un brillantissimo 10.89, precedendo ampiamente l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou-Smith (11.00), la britannica Dina Asher-Smith (11.08) e la lussemburghese Patrizia van der Weken (11.16).