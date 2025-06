Zane Weir sul podio al Golden Gala. Fabbri litiga con i nulli, si resta sotto i 22

La gara di getto del peso non è decollata al Golden Gala e si è rimasti sotto ai 22 metri allo Stadio Olimpico di Roma, dove è andata in scena la quinta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Il neozelandese Tom Walsh si è imposto con 21.89 metri, riuscendo a precedere il nostro Zane Weir, meritevole della seconda piazza con 21.67 appena davanti al giamaicano Rajindra Campbell (21.64).

Il 29enne è rimasto un po’ sotto ai 21.84 metri che quattro giorni fa gli hanno permesso di vincere il Palio della Quercia a Rovereto, ma ha fatto capire di essere sulla strada giusta per tornare presto sopra la fettuccia dell’eccellenza mondiale e battagliare per traguardi prestigiosi contro l’elite planetaria. Intanto l’azzurro si è lasciato alle spalle dei rivali di rango come gli statunitense Joe Kovacs (21.59), Adrian Piperi (21.58) e Payton Otterdahl (21.56).

Leonardo Fabbri ha spedito l’attrezzo nei pressi dei 22 metri al terzo e al quarto tentativo, ma ha commesso due nulli. Il toscano, argento mondiale all’aperto e Campione d’Europa in carica (lo scorso anno trionfò proprio a Roma), si è fermato al settimo posto con i 21.35 metri raggiunti in occasione della quinta prova, inferiore al 21.63 siglato a Zagabria un paio di settimane fa. L’allievo di Paolo Dal Soglio deve ancora ingranare per trovare la forma della passata stagione.