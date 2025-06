Yeman Crippa si sacrifica per la maglia azzurra: “Contento di aver aiutato la Nazionale”

Yeman Crippa si difende alla grande con un buon quinto posto nei 5000 metri e regala all’Italia la certezza aritmetica della vittoria finale ai Campionati Europei a squadre 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Madrid. Per il movimento azzurro si tratta del secondo titolo consecutivo nell’ex Coppa Europa, dopo il primo storico trionfo di due anni fa a Chorzow.

Il primatista nazionale e campione europeo in carica della mezza maratona non gareggia ormai da due anni su pista, avendo scelto di concentrarsi esclusivamente sulla Maratona (è già stato convocato ai Mondiali di Tokyo sulla distanza dei 42,195 chilometri), ma ha accettato la chiamata della Nazionale per dare una mano al gruppo italiano tornando a cimentarsi in un 5000 di livello continentale.

“L’Italia mi ha chiamato. Io sto già preparando la Maratona dei Mondiali e nelle ultime stagioni preparo ormai soltanto le Maratone. Dal 2023 non ho messo più i chiodi e non ho più gareggiato in pista, ma quando l’Italia chiama bisogna cercare di rispondere e dare il meglio. Oggi ho dato il massimo, sono rimasto lì controllando gli atleti che dovevamo battere, soprattutto il polacco, e ci sono riuscito. Sono soddisfatto anche del mio ultimo giro e di essere stato vicino ai primi quattro“, le parole a caldo del trentino.

“È un gruppo molto bello, un sacco di giovani. I risultati positivi aiutano e viene tutto in automatico, essere un gruppo e divertirci. Stamattina il presidente ci ha fatto un bel discorso e ci ha caricato ancora di più. Ieri eravamo andati bene e oggi stiamo mantenendo. Sono contento di aver dato il mio aiuto alla Nazionale e a tutta l’Italia. Adesso ci aspetta un Mondiale in cui proveremo a dare tanto altro“, dichiara Crippa ai microfoni di Rai Sport.