WTA ‘s-Hertogenbosch 2025, risultati 12 giugno: Bianca Andreescu ai quarti, Cocciaretto sfiderà Lamens

Il combined di ‘s-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi, sede dei Libema Open 2025 di tennis, per quanto concerne il torneo femminile, di categoria WTA 250, prosegue sull’erba outdoor neerlandese: oggi non sono scese in campo azzurre nel prosieguo del secondo turno, ma Elisabetta Cocciaretto conosce il nome della prossima avversaria.

Domani l’azzurra nel match dei quarti di finale affronterà la padrona di casa neerlandese Suzan Lamens, capace di piegare con due tiebreak la statunitense Ann Li, sconfitta con lo score di 7-6 (4) 7-6 (5) dopo una sfida tiratissima, lunga due ore e 17 minuti.

Nell’incontro tra qualificate la romena Elena-Gabriela Ruse supera la canadese Carson Branstine, battuta con il punteggio di 6-4 6-3, e domani nei quarti di finale se la vedrà con un’altra canadese, la wild card Bianca Andreescu, che elimina la testa di serie numero 7, la neozelandese Lulu Sun, sconfitta per 6-0 6-4.

La lucky loser cinese Yuan Yue regola l’australiana Kimberly Birrell con lo score di 6-4 6-3 e nei quarti di finale affronterà la numero 3 del seeding, la belga Elise Mertens, che liquida l’ellenica Maria Sakkari con il netto punteggio di 6-3 6-0.

WTA 250 ‘S-HERTOGENBOSCH – RISULTATI 12 GIUGNO

Secondo turno

Elena-Gabriela Ruse (Romania, Q) b. Carson Branstine (Canada, Q) 6-4 6-3

Bianca Andreescu (Canada, WC) b. Lulu Sun (Nuova Zelanda, 7) 6-0 6-4

Suzan Lamens (Paesi Bassi) b. Ann Li (Stati Uniti) 7-6 (4) 7-6 (5)

Yuan Yue (Cina, LL) b. Kimberly Birrell (Australia) 6-4 6-3

Elise Mertens (Belgio, 3) b. Maria Sakkari (Grecia) 6-3 6-0