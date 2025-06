WTA ‘s-Hertogenbosch 2025, risultati 13 giugno: le semifinali saranno Cocciaretto-Ruse e Mertens-Alexandrova

Sorride l’Italia per l’approdo in semifinale di Elisabetta Cocciaretto nel tabellone di singolare del combined di ‘s-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi, sede dei Libema Open 2025 di tennis, torneo, per quanto concerne il settore femminile, di categoria WTA 250, in corso sull’erba outdoor neerlandese.

Inserita nella parte alta del tabellone, l’azzurra Elisabetta Cocciaretto, infatti, elimina nei quarti di finale la padrona di casa neerlandese Suzan Lamens, sconfitta con lo score di 6-2 7-6 (4) dopo un’ora e 32 minuti di gioco. Domani, nella seconda semifinale, la tennista italiana incontrerà la qualificata romena Elena-Gabriela Ruse, che regola la wild card canadese Bianca Andreescu, battuta con il punteggio di 6-2 6-4.

Nella parte bassa del main draw, invece, la prima semifinale vedrà protagoniste la numero 3 del seeding, la belga Elise Mertens, che liquida la lucky loser cinese Yuan Yue, eliminata con il punteggio di 6-0 6-4, e la numero 2 del tabellone, Ekaterina Alexandrova, che nel derby tra russe supera in rimonta Veronika Kudermetova, testa di serie numero 8, sconfitta con lo score di 5-7 6-4 6-2.

WTA 250 ‘S-HERTOGENBOSCH – RISULTATI 13 GIUGNO

Quarti di finale

Elena-Gabriela Ruse (Romania, Q) b. Bianca Andreescu (Canada, WC) 6-2 6-4

Elisabetta Cocciaretto (Italia) b. Suzan Lamens (Paesi Bassi) 6-2 7-6 (4)

Elise Mertens (Belgio, 3) b. Yuan Yue (Cina, LL) 6-0 6-4

Ekaterina Alexandrova (Russia, 2) b. Veronika Kudermetova (Russia, 8) 5-7 6-4 6-2