WTA ‘s-Hertogenbosch 2025, Cocciaretto comincia la stagione sull’erba con una vittoria

Buona la prima per Elisabetta Cocciaretto sull’erba di ‘s-Hertogenbosch. Il torneo olandese è uno dei primi in preparazione di Wimbledon e la marchigiana ha superato la tennista di casa Arianne Hartono, numero 177 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 7-6 7-5 dopo un’ora e cinquantaquattro minuti di gioco. Nel prossimo turno l’azzurra affronterà la vincente del match tra l’americana Bernarda Pera, testa di serie numero quattro, e la polacca Magda Linette.

Nonostante i cinque doppi falli, è stata una buona prestazione al servizio per l’azzurra, che ha ottenuto il 77% dei punti quando ha servito la prima, rispetto al 62% dell’avversaria. Hartono un po’ meglio con la seconda a differenza di Cocciaretto (57% contro 52%).

Il match si era messo in salita fin da subito per Cocciaretto, che non ha sfruttato due palle break nel terzo gioco, perdendo poi il servizio nel game successivo. Sotto 4-1 e poi 5-2, l’azzurra è comunque riuscita a rimontare, ottenendo il controbreak nel nono game. Il set è scivolato al tie-break, dove Cocciaretto ha annullato ben quattro set point e alla fine ha chiuso per 13-11 dopo una pazzesca battaglia.

Il secondo set si è aperto con il break di Cocciaretto a zero nel secondo game, ma Hartono ha trovato l’immediato controbreak nel gioco successivo. Si è poi proseguito seguendo l’andamento dei turni di servizio e senza palle break. Il tie-break sembrava ormai certo ed invece nel dodicesimo gioco Cocciaretto si è procurata un palla break, che era un match point, sfruttandolo subito e chiudendo 7-5.