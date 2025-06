WTA Queen’s 2025, risultati 9 giugno: avanti Haddad Maia ed Anisimova, out Kvitova e Fernandez

Va in archivio la prima giornata di sfide del WTA 500 del Queen’s Club, scattato a Londra, in Gran Bretagna: sull’erba outdoor dei The HSBC Championships 2025 di tennis, sono stati completati 5 incontri ed un sesto è stato sospeso. In tabellone non sono presenti giocatrici italiane.

La brasiliana Beatriz Haddad Maia rimonta ed elimina la ceca Petra Kvitová, sconfitta con lo score di 2-6 6-4 6-4, mentre la wild card britannica Sonay Kartal piega in tre set l’australiana Daria Kasatkina con il punteggio di 6-1 3-6 6-3, infine la numero 8 del seeding, la statunitense Amanda Anisimova, supera la wild card britannica Jodie Burrage per 4-6 6-3 6-4.

Sospesa al termine del secondo set la sfida tra la ceca Karolína Muchová, testa di serie numero 6, e la qualificata australiana Maddison Inglis, sul punteggio di 7-6 (5) 3-6, mentre vincono in due partite la qualificata tedesca Tatjana Maria, che elimina la canadese Leylah Fernandez per 7-6 (4) 6-2, e la qualificata russa Anastasia Zakharova, che regola la croata Donna Vekić con un duplice 6-3.

WTA 500 QUEEN’S – RISULTATI 9 GIUGNO

Primo turno

Beatriz Haddad Maia (Brasile) b. Petra Kvitová (Cechia) 2-6 6-4 6-4

Sonay Kartal (Gran Bretagna, WC) b. Daria Kasatkina (Australia) 6-1 3-6 6-3

Amanda Anisimova (Stati Uniti, 8) b. Jodie Burrage (Gran Bretagna, WC) 4-6 6-3 6-4

Karolína Muchová (Cechia, 6) c. Maddison Inglis (Australia, Q) 7-6 (5) 3-6 sospesa

Tatjana Maria (Germania, Q) b. Leylah Fernandez (Canada) 7-6 (4) 6-2

Anastasia Zakharova (Russia, Q) b. Donna Vekić (Croazia) 6-3 6-3