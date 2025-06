WTA Queen’s 2025, risultati 13 giugno: in semifinale Zheng-Anisimova e Maria-Keys

Si sono disputati tutti i quarti di finale del WTA 500 del Queen’s Club, in corso a Londra, in Gran Bretagna: sull’erba outdoor dei The HSBC Championships 2025 di tennis, sono state definite le semifinali di domani, Zheng-Anisimova e Maria-Keys. In tabellone non erano presenti giocatrici italiane.

Nella parte alta del main draw avanza la testa di serie numero 1, la cinese Zheng Qinwen, che dà un dispiacere al pubblico di casa, superando la wild card britannica Emma Raducanu, sconfitta per 6-2 6-4, e nel penultimo atto la sfida sarà con la statunitense Amanda Anisimova, numero 8, che nel derby regola la connazionale Emma Navarro, numero 3, battuta con un duplice 6-3.

Nella parte bassa del tabellone prosegue la corsa della qualificata tedesca Tatjana Maria, che piega la numero 4 del seeding, la kazaka Elena Rybakina, sconfitta con lo score di 6-4 7-6 (4), ed in semifinale se la vedrà con la numero 2, la statunitense Madison Keys, che vince in rimonta contro la numero 5, la russa Diana Shnaider, battuta con il punteggio di 2-6 6-3 6-4.

WTA 500 QUEEN’S – RISULTATI 13 GIUGNO

Quarti di finale

Zheng Qinwen (Cina, 1) b. Emma Raducanu (Gran Bretagna, WC) 6-2 6-4

Amanda Anisimova (Stati Uniti, 8) b. Emma Navarro (Stati Uniti, 3) 6-3 6-3

Tatjana Maria (Germania, Q) b. Elena Rybakina (Kazakistan, 4) 6-4 7-6 (4)

Madison Keys (Stati Uniti, 2) b. Diana Shnaider (Russia, 5) 2-6 6-3 6-4