WTA Queen’s 2025, risultati 10 giugno: avanzano Raducanu e Muchova, out Krejcikova e Tomljanovic

Si completa il primo turno del WTA 500 del Queen’s Club, in corso a Londra, in Gran Bretagna: sull’erba outdoor dei The HSBC Championships 2025 di tennis, termina il match sospeso ieri per oscurità e si disputano altri sei incontri. In tabellone non sono presenti giocatrici italiane.

La frazione decisiva del match sospeso ieri per oscurità al termine del secondo set premia la ceca Karolína Muchová, testa di serie numero 6, che elimina la qualificata australiana Maddison Inglis, vincendo il parziale per 6-4 e portando a casa l’incontro sul punteggio di 7-6 (5) 3-6 6-4.

La statunitense Mccartney Kessler supera la wild card britannica Francesca Jones con lo score di 6-2 6-4, mentre l’altra wild card britannica, Emma Raducanu, liquida la qualificata spagnola Cristina Bucșa col punteggio di 6-1 6-2, infine la slovacca Rebecca Šramková elimina la testa di serie numero 7, la ceca Barbora Krejčíková, sconfitta per 6-4 6-3.

La qualificata britannica Heather Watson regola la kazaka Yulia Putintseva col punteggio di 6-4 6-3, mentre la numero 5 del seeding, la russa Diana Shnaider, supera la polacca Magdalena Fręch con lo score di 6-4 6-1, infine la britannica Katie Boulter piega in tre set la qualificata australiana Ajla Tomljanović, battuta per 7-6 (4) 1-6 6-4.

WTA 500 QUEEN’S – RISULTATI 10 GIUGNO

Primo turno

Karolína Muchová (Cechia, 6) c. Maddison Inglis (Australia, Q) 7-6 (5) 3-6 6-4

Mccartney Kessler (Stati Uniti) b. Francesca Jones (Gran Bretagna, WC) 6-2 6-4

Emma Raducanu (Gran Bretagna, WC) b. Cristina Bucșa (Spagna, Q) 6-1 6-2

Rebecca Šramková (Slovacchia) b. Barbora Krejčíková (Cechia, 7) 6-4 6-3

Heather Watson (Gran Bretagna, Q) b. Yulia Putintseva (Kazakistan) 6-4 6-3

Diana Shnaider (Russia, 5) b. Magdalena Fręch (Polonia) 6-4 6-1

Katie Boulter (Gran Bretagna) b. Ajla Tomljanović (Australia, Q) 7-6 (4) 1-6 6-4