WTA Queens 2025, passano ai quarti Raducanu, Shnaider, Rybakina e Qinwen Zheng

Si allinea ai quarti di finale il torneo WTA del Queens. In programma gli ultimi incontri degli ottavi. L’unica giocatrice britannica a superare il turno è Emma Raducanu. Avanzano anche la russa Diana Shnaider, la kazaka Elena Rybakina e la cinese Qinwen Zheng, prima favorita del seeding.

Nell’ultimo incontro di giornata la cinese Qinwen Zheng, testa di serie numero 1, batte in volata 6-3 4-6 7-5 l’americana McCartney Kessler in un match nel quale la cinese rimonta da 1-4 nel terzo e decisivo parziale. Emma Raducanu risolve, in poco meno di un’ora e venti, la pratica Rebecca Sramkova. La britannica regola 6-4 6-1 la slovacca in un match nel quale parte fortissimo, arriva sul 5-0 e subisce la rimonta della rivale prima di chiudere i conti. Nella seconda frazione Raducanu domina la scena senza concedere la minima possibilità di rientro alla rivale.

Non concede sconti Elena Rybakina. La kazaka, testa di serie numero 4, liquida 6-4 6-2, in un’ora e ventiquattro minuti, la veterana britannica Heather Watson, numero 164 del ranking WTA. Rybakina risolve il primo parziale a proprio favore operando, a 15, il break decisivo nel settimo gioco e chiude i conti, al decimo game, per il 6-4. Senza storia il secondo parziale nel quale Watson tiene a zero il servizio del 2-1 prima di subire il parziale di quattro game consecutivi che chiude l’incontro per il 6-1 conclusivo.

Diana Shnaider impiega due ore per avere ragione della britannica Katie Boulter, numero 34 del ranking WTA. La russa, testa di serie numero cinque, s’impone in rimonta con il punteggio di 2-6 6-3 6-2 e sfiderà nei quarti di finale l’americana Madison Keys, seconda favorita del seeding.