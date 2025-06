WTA Queen’s 2025, in finale si sfideranno Tatjana Maria e Amanda Anisimova

Si torna in campo per decidere le giocatrici che domani si sfideranno nel match che assegna il titolo. è il momento delle semifinali nel torneo WTA del Queen’s. Saranno Tatjana Maria, la grande sorpresa della settimana, e l’americana Amanda Anisimova, ottava favorita del seeding, a lottare per il titolo.

La tedesca Tatjana Maria continua a stupire, gioca un’altra grande partita e arriva meritatamente a giocarsi il titolo. La numero 86 del ranking WTA regola 6-3 7-6(3), in un’ora e trenta, l’americana Madison Keys, seconda favorita del seeding. La grande sorpresa di questa settimana, ha eliminato la testa di serie numero 6 Karolina Muchova e la numero 4 Elena Rybakina, ottiene il break, a 30, nel quarto gioco per portarsi sul 3-1, concede le briciole all’avversaria nei turni di servizio e chiude i conti, al secondo set point, nel nono gioco per il 6-3.

Il secondo parziale inizia seguendo l’andamento dei servizi. La statunitense deve annullare due palle break alla rivale, quinto e settimo gioco, e non capitalizza l’opportunità di toglierle il servizio nel sesto game. Le duellanti, per il resto, concedono poco in battuta e la conclusione inevitabile è quella del tie-break. Maria firma il primo mini break per salire 3-1, Keys accorcia sul 3-2 prima che la teutonica, con un parziale di 4-1, chiuda i conti per il 7-3 decisivo.

Amanda Anisimova vince un’autentica battaglia per guadagnare l’accesso alla sfida decisiva. L’americana doma, in due ore e sedici minuti, la cinese Qinwen Zheng, testa di serie numero 1, con il punteggio di 6-2 4-6 6-4. Nella frazione decisiva la statunitense parte forte e si porta sul 2-0, l’oro olimpico di Parigi 2024 ribalta le sorti del confronto con tre giochi di fila. Nel momento in cui l’inerzia sembrerebbe cambiare la testa di serie numero 8 annulla tre palle break, tiene il servizio per il 3-3 e chiude i conti vincendo tre degli ultimi quattro giochi.