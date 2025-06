WTA Nottingham 2025, risultati 21 giugno: Dayana Yastremska e Mccartney Kessler si contenderanno il titolo

Si conoscono i nomi delle due finaliste del tabellone principale di singolare dei Nottingham Open 2025 di tennis, torneo combined, per quanto concerne il settore femminile di categoria WTA 250, in corso sull’erba outdoor della città britannica, che domani, dalle ore 13.00 italiane, vedrà fronteggiarsi per il titolo l’ucraina Dayana Yastremska.

Nella parte alta del main draw la statunitense Mccartney Kessler regola la slovacca Rebecca Šramková con il netto punteggio di 6-4 6-2, maturato in un’ora e dieci minuti. A decidere la sfida sono i 7 game consecutivi conquistati dalla nordamericana a cavallo tra prima e seconda frazione, dal 3-4 al 6-4 4-0.

Nella parte bassa del tabellone, invece, l’ucraina Dayana Yastremska elimina la numero 6 del seeding, la polacca Magda Linette, battuta con un duplice 6-4 in un’ora e 42 minuti di gioco. Nel primo set è decisivo il break ottenuto nel quinto game, mentre nella seconda partita è lo strappo in apertura a decidere le sorti.

WTA 250 NOTTINGHAM – RISULTATI 21 GIUGNO

Semifinali

Mccartney Kessler (Stati Uniti) b. Rebecca Šramková (Slovacchia) 6-4 6-2

Dayana Yastremska (Ucraina) b. Magda Linette (Polonia, 6) 6-4 6-4