WTA Nottingham 2025, risultati 16 giugno: Noskova e Fernandez soffrono ma avanzano, eliminata Danilovic

I Nottingham Open 2025 di tennis, per quanto concerne il torneo femminile di categoria WTA 250, scattati sull’erba outdoor della città britannica, si rivelano amari per i colori azzurri, dato che l’unica italiana in tabellone in singolare, Lucia Bronzetti, viene subito eliminata.

L’azzurra, infatti, cede all’esordio alla qualificata croata Antonia Ružić, che si impone con lo score di 6-0 6-4 in un’ora e 25 minuti di gioco, ed affronterà negli ottavi di finale l’ucraina Dayana Yastremska, che elimina la testa di serie numero 9, la serba Olga Danilović, sconfitta con lo score di 6-4 7-6 (4).

Il derby russo va ad Anna Blinkova, che regola la qualificata Kamilla Rakhimova, sua connazionale, con il punteggio di 6-2 6-3, ed al prossimo turno dovrà affrontare la numero 2 del seeding, la danese Clara Tauson, che supera l’australiana Kimberly Birrell per 7-5 6-2.

La kazaka Yulia Putintseva, numero 4 del tabellone, elimina la padrona di casa, la wild card britannica Hannah Klugman, liquidata con un duplice 6-2, mentre la ceca Linda Nosková, testa di serie numero 7, piega la lucky loser romena Anca Todoni con lo score di 6-4 3-6 7-6 (6).

La numero 5 del seeding, la canadese Leylah Fernandez, supera la neerlandese Suzan Lamens con il punteggio di 6-3 4-6 7-5, infine la cinese Zhu Lin regola la qualificata bielorussa Aliaksandra Sasnovich con lo score di 6-4 6-1.

WTA 250 NOTTINGHAM – RISULTATI 16 GIUGNO

Primo turno

Zhu Lin (Cina) b. Aliaksandra Sasnovich (Bielorussia, Q) 6-4 6-1

Yulia Putintseva (Kazakistan, 4) b. Hannah Klugman (Gran Bretagna, WC) 6-2 6-2

Linda Nosková (Cechia, 7) b. Anca Todoni (Romania, LL) 6-4 3-6 7-6 (6)

Leylah Fernandez (Canada, 5) b. Suzan Lamens (Paesi Bassi) 6-3 4-6 7-5

Antonia Ružić (Croazia, Q) b. Lucia Bronzetti (Italia) 6-0 6-4

Dayana Yastremska (Ucraina) b. Olga Danilović (Serbia, 9) 6-4 7-6 (4)

Anna Blinkova (Russia) b. Kamilla Rakhimova (Russia, Q) 6-2 6-3

Clara Tauson (Danimarca, 2) b. Kimberly Birrell (Australia) 7-5 6-2