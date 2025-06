WTA Nottingham 2025, primo titolo sull’erba per McCartney Kessler

Primo titolo sull’erba della carriera per McCartney Kessler. L’americana trionfa nel WTA di Nottingham, battendo in finale in due set l’ucraina Dayana Yastremska con il punteggio di 6-4 7-5 dopo un’ora e quarantaquattro minuti di gioco e anche una lunga interruzione per la pioggia nel corso del primo set. Si tratta del terzo titolo per la statunitense, il secondo stagionale dopo quello ad inizio anno ad Hobart. Una vittoria poi che permette a Kessler di centrare il suo best ranking, diventando la nuova numero 32 della classifica mondiale.

Una partita dove sicuramente hanno pesato le quindici palle break concesse da Yastremska, che ne ha comunque annullate undici. L’ucraina ha faticato soprattutto con la seconda, vincendo il 41% dei punti con questo colpo, rispetto al 69% dell’avversaria.

Una partita che si è messa subito in discesa per Kessler, che ha strappato il servizio all’avversaria in apertura. L’americana ha poi raddoppiato i break di vantaggio nel settimo gioco, portandosi sul 5-2. Yastremska è riuscita ad accorciare sul 5-3, togliendo la battuta all’avversaria nell’ottavo game prima dell’interruzione per pioggia sul 5-4 per Kessler. Al rientro in campo l’americana non ha tremato, chiudendo sul 6-4 la prima frazione.

Kessler non riesce a sfruttare due palle break in apertura di secondo set. Il break arriva comunque nel settimo game, con l’americana che si porta sul 4-3. Nel nono gioco succede di tutto, perchè Yastremska cancella ben cinque match point e tiene un delicatissimo turno di servizio. Kessler risente dell’occasione persa e subisce il controbreak a zero. Sembra poter girare l’inerzia del match ed invece la statunitense si riprende subito e torna avanti di un break. Questa volta Kessler non concede nulla e chiude sul 6-4, trionfando a Nottingham.