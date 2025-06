WTA Nottingham 2025, Lucia Bronzetti eliminata all’esordio da Antonia Ruzic

Esce subito di scena l’unica azzurra impegnata nel tabellone di singolare dei Nottingham Open 2025 di tennis, torneo combined di categoria WTA 250 per il settore femminile: sull’erba outdoor della città britannica, Lucia Bronzetti cede all’esordio alla qualificata croata Antonia Ruzic, che si impone con lo score di 6-0 6-4 in un’ora e 25 minuti di gioco e sfiderà agli ottavi l’ucraina Dayana Yastremska.

Nel primo set non c’è partita, con la croata che apre il match con un parziale di 12 punti a 4 e, grazie al break a 15 del secondo game, si porta sul 3-0 non pesante. Il quarto gioco è quello maggiormente combattuto: l’azzurra annulla un break point, ma ai vantaggi, dopo 12 punti giocati, cede ancora la battuta. Forte del 4-0, la croata piazza un altro parziale di 8 punti a 2 e completa il 6-0 in appena 25 minuti.

Nella seconda partita la croata tiene il servizio in apertura, poi Bronzetti, dopo aver annullato altri 5 break point, in 20 punti giocati, tiene per la prima volta la battuta. Arriva la scossa per l’azzurra, che nel gioco successivo strappa il servizio alla croata a trenta, e poi, dopo essere risalita dallo 0-30, scappa sul 3-1. Ruzic, però, reagisce, piazza l’ennesimo parziale di 12 punti a 4, recupera il break di ritardo e passa a condurre sul 4-3. Nell’ottavo game Bronzetti tiene la battuta ai vantaggi dopo essersi fatta riacciuffare dal 40-0, poi nel decimo gioco serve per restare nel match, ma dal 30-15 perde gli ultimi tre punti giocati e subisce il break che consegna a Ruzic il successo per 6-4 in un’ora.

Le statistiche sottolineano la supremazia della croata, che vince 70 punti contro i 47 dell’azzurra, con Bronzetti che sfrutta l’unica palla break avuta a disposizione, ma ne concede ben 11 all’avversaria, annullandone soltanto 6. Ruzic fa nettamente meglio sia con la prima di servizio, 75%-54%, che con la seconda, 60%-36%, nonostante l’italiana serva 5 ace contro l’unico messo a segno dalla balcanica.