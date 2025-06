WTA Nottingham 2025, avanzano Yastremska, Linette, Kessler e Sramkova

Si avvicina sempre più all’epilogo il torneo WTA di Nottingham. Le giocatrici tornano in campo per disputare i quarti di finale. Approdano in semifinale Dayana Yastremska e Magda Linette, destinate ad incrociarsi nella sfida valevole per la parte bassa del tabellone. Nella parte alta si affronteranno invece McCartney Kessler e Rebecca Sramkova.

Nel primo match Dayana Yastremska riesce ad aver ragione, in un’ora e quarantanove minuti, della canadese Leylah Fernandez. L’ucraina, numero 46 del ranking WTA, piega 6-3 7-6(6) la numero cinque del seeding, seconda testa di serie superata dopo la serba Danilovic.

Nell’unico settore del tabellone dove le favorite hanno rispettato il pronostico della vigilia emerge Magda Linette. La polacca, sesta favorita del seeding, elimina 6-2 7-5, in un’ora e quaranta minuti, la danese Clara Tauson. La testa di serie numero due paga a caro prezzo il brutto primo set e non riesce poi a concretizzare la reazione in un secondo set che procede a strappi. La polacca scappa sul 2-0, la sua rivale reagisce inanellando cinque game di fila per il provvisorio 5-2. Quando l’inerzia sembrerebbe poter cambiare, con il terzo set alle porte, Linette riparte di slancio, vince cinque giochi di fila e chiude il match con il decisivo 7-5.

Non potrà completare il suo inseguimento al terzo successo consecutivo Katie Boulter, vincitrice delle edizioni 2023 e 2024. L’americana McCartney Kessler, numero 42 del ranking, doma 6-3 3-6 6-4, al termine di una battaglia di due ore e nove minuti, la giocatrice britannica. Nell’ultimo incontro di giornata la slovacca Rebecca Sramkova, numero 38 del ranking WTA, rimonta lo svantaggio di un set, esce alla distanza e regola 3-6 6-4 6-4, in un’ora e cinquantacinque minuti, la ceca Linda Noskova, settima favorita del seeding.