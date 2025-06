WTA Eastbourne, Jelena Ostapenko ed Emma Raducanu agli ottavi. Krejcikova torna al successo

Calato il sipario su questa giornata di incontri nel torneo WTA di Eastbourne. Sull’erba britannica un po’ di ritardo c’è stato nello sviluppo del programma per l’arrivo della pioggia che, inevitabilmente, ha rallentato il tutto. Brutte notizie in casa Italia per l’eliminazione di Elisabetta Cocciaretto per mano Kamilla Rakhimova (n.87 del mondo), a segno col punteggio di 6-4 4-6 6-3. Agli ottavi di finale ci sarà l’incrocio con la statunitense Peyton Stearns (n.35 WTA), uscita vittoriosa al match contro la wild card britannica Mingge Xu (n.318 del ranking) sullo score di 6-3 6-4.

Sono arrivate le vittorie di Jelena Ostapenko e di Emma Raducanu. La lettone (n.20 del mondo) si è imposta contro la padrona di casa, Sonay Kartal (n.49 del mondo), col punteggio di 6-3 7-6 (2). Ostapenko affronterà negli ottavi la filippina Alexandra Eala (n.74 del ranking), che ieri ha eliminato Lucia Bronzetti.

Non facile l’affermazione di Raducanu (n.38 del mondo) contro la statunitense Ann Li (n.64 del mondo). La britannica è stata costretta a inseguire, avendo per il primo set al tie-break 7-6 (5). Brava, comunque, Raducanu a mettere le cose al loro posto, prevalendo per 6-3 6-1. Negli ottavi di finale ci sarà per la n.7 del seeding l’incrocio con l’australiana Maya Joint (n.51 WTA), vittoriosa contro la tunisina Ons Jabeur (n.59 del mondo) per 7-5 6-2.

Si è invece ritirata a partita in corso la polacca Magda Linette (n.27 del ranking), contro l’ucraina Dayana Yastremska (n.42 del mondo). Sullo score di 6-4 4-2 in favore di quest’ultima, il match è terminato. Yastremska giocherà negli ottavi contro la britannica Francesca Jones (n.125 WTA).

Significativa la vittoria della ceca Barbora Krejcikova (n.17 del ranking). La campionessa in carica di Wimbledon, reduce da un periodo molto negativo per problemi alla schiena, ha ottenuto il suo successo stagionale contro la britannica Harriet Dart (n.124 del ranking), quando sembrava che la tennista del Regno Unito avesse in pugno la partita. Dart, infatti, si è trovata in una situazione di punteggio favorevole: 3-6 7-6 (4) 5-4 (40-15). Brava però la ceca a salvarsi a continuare nell’avventura sui prati britannici. Negli ottavi ci sarà un’altra britannica, ovvero Jodie Burrage (n.164 del mondo).