WTA Eastbourne 2025, Maya Joint trionfa sull’erba inglese

Al termine di un’autentica battaglia Maya Joint può esultare per il secondo titolo nel circuito maggiore della sua carriera. Nella finale del torneo WTA di Eastbourne la tennista australiana doma 6-4 1-6 7-6(10), in due ore e ventotto minuti, la filippina Alexandra Eala e festeggia il trionfo sull’erba inglese.

L’australiana tiene, a 15, il servizio iniziale, ottiene, a 30, il break del 2-0 e sull’ennesimo errore di diritto della rivale sale 3-0. La semifinalista di Miami si sblocca con il servizio del 3-1, la numero 51 chiude con lo smash il gioco del 4-1, difende con costanza il suo servizio e ha l’occasione di poter chiudere i conti, opportunità che però non sfrutta concedendo il 5-4 alla filippina che però non completa la rimonta, commette diversi errori e consegna il 6-4 all’avversaria.

Nel secondo parziale la numero 74 WTA cambia marcia, ottiene, ai vantaggi, il break in apertura per l’1-0 e difende il turno di battuta per il 2-0. Il 2-1 ottenuto dalla giocatrice oceanica è solo un’illusione sulla possibilità di una partita equilibrata perché Eala non smette di spingere, conquista quattro giochi di fila e alla prima opportunità firma il 6-1 che rimanda il verdetto alla partita decisiva.

Sulle ali dell’entusiasmo la filippina inizia la frazione decisiva portandosi sul 2-0, la sua rivale risponde con un’accelerazione bruciante, conquista quattro game consecutivi e si porta in vantaggio per 4-2. Un nuovo strappo riporta la classe 2005 sul 5-5, nessuna delle due riesce a schiodare la situazione di equilibrio e la soluzione non può che essere il tie-break. Il momento della verità regala una splendida girandola di emozioni nella quale le due contendenti si fronteggiano tirando fuori il meglio di sé. Eala si procura il primo match point sul 6-5, Joint sul 7-6. L’australiana annulla altre tre palle match alla propria rivale prima di vincere due punti in risposta e salire sull’11-10, prologo della chiusura che arriva con il rovescio vincente del 12-10.

Joint non serve ace, commette sette doppi falli e mette dentro il 54,1% di prime palle. L’australiano mette a referto il 43,9% di risposte sulla prima, contro il 35,8 % della rivale. Il computo totale dei punti premia Eala per 101 a 93, ulteriore riprova della bravura di Maya Joint nel giocare meglio i punti importanti.