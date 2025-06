WTA Eastbourne 2025, Lulu Sun elimina Kasatkina. Brutto ko per Bronzetti

Si apre subito con un colpo di scena il torneo WTA di Eastbourne. Esce di scena, infatti, la testa di serie numero uno, l’australiana Daria Kasatkina, che non ha avuto sicuramente fortuna nel sorteggio visto che ha pescato Lulu Sun. La neozelandese, che ha raggiunto i quarti lo scorso anno a Wimbledon, si è imposta in tre set con il punteggio di 7-5 2-6 6-3 dopo due e undici minuti di gioco.

Nel secondo turno Lulu Sun affronterà la russa Anna Blinkova, che ha sconfitto in tre set la ceca Marie Bouzkova per 6-4 2-6 6-3. Altra vittoria russa di giornata è quella della veterana Anastasija Pavlyuchenkova che ha battuto la bulgara Viktorija Tomova per 6-1 6-7 7-6 dopo una battaglia di oltre due ore e mezza.

Bruttissima e pesantissima sconfitta per Lucia Bronzetti, eliminata dalla filippina Alex Eala con un perentorio 6-0 6-1 in poco più di un’ora di gioco. In tabellone per l’Italia resta dunque la sola Elisabetta Cocciaretto, che affronterà al primo turno la qualificata russa Kamilla Rakhimova.

Buona la prima anche per la wild card britannica Francesca Jones, che ha sconfitto per 6-4 7-5 la belga Grace Minnen. Bellissima vittoria per l’australiana Maya Joint, che ha sconfitto 7-6 6-2 la tunisina Ons Jabeur.

RISULTATI WTA EASTBOURNE 2025 (23 GIUGNO)

Eala (Phi) b. Bronzetti (Ita) 6-0 6-1

Pavlyuchenkova (Rus) b. Tomova (Bul) 6-1 6-7 7-6

Blinkova (Rus) b. Bouzkova (Cze) 6-4 2-6 6-3

Jones (Gbr) b. Minnen (Bel) 6-4 7-5

Sun (Nze) b. Kasatkina (Aus) 7-5 2-6

Joint (Aus) b.Jabeur (Tun) 7-6 6-2