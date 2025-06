WTA Eastbourne 2025, Joint e Pavlyuchenkova in semifinale. Si ritira Krejcikova

Si sono delineate le semifinali del torneo WTA di Eastbourne. Prosegue il cammino dell’australiana Maya Joint, che ha superato la russa Anna Blinkova in due set con il punteggio di 6-4 7-5 dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco, raggiungendo così la sua terza semifinale della stagione.

Adesso Joint affronterà la veterana russa Anastasija Pavlyuchenkova, che ha vinto il derby con la connazionale Kamilla Rakhimova nell’unioc match della giornata che è finito al terzo set, con la vittoria della numero 53 del mondo con il punteggio di 6-2 2-6 6-0.

Qualificazione alla semifinale senza nemmeno scendere in campo per la francese Varvara Gracheva, che ha sfruttato il ritiro della ceca Barbora Krejcikova. Per la campionessa in carica di Wimbledon sicuramente il peggior avvicinamento possibile allo Slam londinese. In semifinale Gracheva affronterà la filippina Alex Eala che ha dominato contro l’ucraina Dayana Yastremska per 6-1 6-2.

RISULTATI WTA EASTBOURNE 2025 (26 GIUGNO)

Gracheva (Fra) b. Krejcikova ret.

Joint (Aus) b. Blinkova (Rus) 6-4 7-5

Eala (Phi) b. Yastremska (Ukr) 6-1 6-2

Pavlyuchenkova (Rus) b. Rakhimova (Rus) 6-2 2-6 6-0