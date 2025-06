WTA Eastbourne 2025: Elisabetta Cocciaretto si qualifica per il tabellone principale

Elisabetta Cocciaretto si qualifica per il tabellone principale del WTA 250 di Eastbourne. La marchigiana, dopo aver battuto ieri per 6-2 7-5 la colombiana Emiliana Arango, conquista anche oggi un successo che ne conferma il buono stato sull’erba.

A cadere è stavolta l’olandese Suzan Lamens, che proprio una decina di giorni fa affrontava nei quarti di finale a ‘s-Hertogenbosch. Un match durissimo, che l’italiana inizialmente rischia di veder sfuggire visto il primo set 6-4.

Poi il recupero, prima nel secondo set conquistato per 6-1, poi nel terzo e decisivo in cui, dal 4-1, cede non uno, ma due break di vantaggio, mancando inoltre quattro palle break per tornare sul 5-4 e dovendo annullare due match point Lamens sul 4-5. Persa di nuovo la battuta sul 6-5, vince il tie-break e così chiude 4-6 6-1 7-6(2).

Con le qualificazioni ancora non terminate, questo l’elenco delle possibili avversarie di Cocciaretto: l’americana e numero 4 del seeding Sofia Kenin, un’altra qualificata, la britannica e wild card dalla storia pazzesca Francesca Jones, la colombiana Camila Osorio e anche Lucia Bronzetti per quello che sarebbe un derby d’esordio.