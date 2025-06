WTA Eastbourne 2025, avanzano Krejcikova ed Eala. Ecatombe di teste di serie

È dedicato agli ottavi di finale il mercoledì del torneo WTA di Eastbourne. Una giornata ricca di sorprese registra il passaggio ai quarti di finale della ceca Barbora Krejcikova e della filippina Alexandra Eala, escono invece prematuramente le teste di serie Jelena Ostapenko, Peyton Stearns, Emma Raducanu e Rebecca Srmakova.

In apertura di programma la russa Anastasia Pavlyuchenkova s’impone 7-5 7-5, in un’ora e cinquantasette minuti, sull’australiana Kimberley Birrel. La ceca Barbora Krejcikova, testa di serie numero due, doma 6-4 4-6 7-6(3), in due ore e ventotto minuti, la resistenza della britannica Jodie Burrage.

La filippina Alexandra Eala, autrice dell’eliminazione di Lucia Bronzetti, supera la lettone Jelena Ostapenko. La testa di serie numero 3 è costretta al ritiro nel terzo set sul punteggio di 0-6 6-2 3-2 per la sua avversaria. La francese Varvara Gracheva firma la prima sorpresa di giornata. La giocatrice transalpina regola 7-5 6-3, in un’ora e ventidue minuti, la slovacca Rebecca Sramkova, testa di serie numero 8.

L’australiana Maya Joint piega, al termine di una sfida di due ore e trentacinque minuti, la britannica Emma Raducanu, settima favorita del seeding, con il punteggio di 4-6 6-1 7-6(4). L’ucraina Dayana Yastremska prevale 6-2 6-1, in un’ora e dieci minuti, sulla britannica Francesca Jones. La russa Kamilla Rakhimova, numero 87 WTA, batte 6-3 6-4, in un’ora e quarantadue minuti, la statunitense Peyton Stearns, sesta testa di serie. La russa Anna Blinkova, numero 69 WTA, archivia 6-3 6-3, in poco più di un’ora, la pratica Lulu Sun.