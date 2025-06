WTA Berlino, passano il turno Jabeur e Navarro. Fuori Mirra Andreeva

Sei incontri di primo turno caratterizzano il programma della giornata inaugurale del torneo di Berlino, WTA 500 su erba. Passano il turno la tunisina Ons Jabeur e l’americana Emma Navarro. La grande sorpresa di giornata è l’eliminazione al primo turno della russa Mirra Andreeva, sesta favorita del seeding.

Magdalena Frech confeziona la più grande sorpresa di giornata. La polacca ribalta 2-6 7-5 6-0, in due ore e undici minuti, la russa Mirra Andreeva, testa di serie numero 6. La tunisina Ons Jabeur regola, in un’ora e ventisei minuti, la qualificata statunitense Caroline Dolehide con il punteggio di 7-6(5) 6-1.

Inizia nel migliore dei modi il cammino di Emma Navarro. La statunitense liquida 6-2 6-3, in un’ora e diciotto minuti, l’ucraina Marta Kostyuk. Debutto convincente per la ceca Katerina Siniakova. La numero 74 del mondo travolge 6-1 6-2, in un’ora e dodici minuti, la bulgara Viktoriya Tomova.

La svizzera Rebeka Masarova domina con un perentorio 6-3 6-2 l’americana Sofia Kenin e si regala la sfida di secondo turno contro Aryna Sabalenka. Nell’ultimo incontro di giornata la spagnola Paula Badosa, ottava favorita del seeding tedesco, regola 6-1 6-3 la wild card tedesca Eva Lys.