WTA Berlino 2025, Sara Errani e Jasmine Paolini rimontate e battute in finale da Mihalikova/Nicholls

Si ferma in finale la corsa delle azzurre Sara Errani/Jasmine Paolini, accreditate della testa di serie numero 1, nel tabellone di doppio femminile dei Berlin Tennis Open 2025, torneo di categoria WTA 500 andato in scena sull’erba outdoor della capitale della Germania: le italiane cedono alla coppia composta dalla slovacca Tereza Mihalikova e dalla britannica Olivia Nicholls, le quali si impongono in rimonta con il punteggio di 4-6 6-2 [10-6] in un’ora e 28 minuti di gioco.

Nel primo set i servizi sono dominanti per i primi sei game, poi la sfida cambia improvvisamente: nel settimo gioco le azzurre si portano sul 15-40 in risposta ed al punto decisivo centrano il break. Immediato controbreak di Mihalikova e Nicholls, ma la coppia italiana ottiene un nuovo strappo a zero nel nono gioco. Errani e Paolini nel decimo game vanno sotto 15-30, ma vincono gli ultimi tre punti giocati e chiudono sul 6-4 in 37 minuti.

La seconda partita si apre con il break a quindici delle azzurre che sembra poter indirizzare il match, ma improvvisamente Mihalikova e Nicholls alzano il livello del loro tennis ed inanellano cinque game consecutivi, togliendo per tre volte la battuta alle giocatrici italiane. Le azzurre recuperano uno dei due break di ritardo, ma a seguire le campionesse olimpiche cedono nuovamente il servizio e così si pareggiano i conti con il 6-2 in 36 ‘.

Il match tiebreak si apre con il minibreak delle azzurre, ma a seguire Mihalikova e Nicholls scappano sul 3-1 e girano in vantaggio sul 4-2. L’inseguimento della coppia italiana si completa con l’aggancio sul 6-6, ma la slovacca e la britannica allungano definitivamente dopo il cambio di campo, vincendo gli ultimi quattro punti giocati fino al 10-6 finale in un quarto d’ora di gioco.

Le statistiche premiano Mihalikova e Nicholls, che vincono 61 punti contro i 52 delle azzurre, sfruttando 5 delle 6 palle break avute a disposizione, pur cancellando solo 2 delle 6 opportunità concesse alla coppia italiana. La slovacca e la britannica fanno meglio di Errani e Paolini sia con la prima di servizio, 61%-50%, sia con la seconda, 40%-37%.