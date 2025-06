WTA Berlino 2025, risultati 19 giugno: Marketa Vondrousova avanza ai quarti, fuori Coco Gauff

Si completano gli ottavi di finale dei Berlin Tennis Open 2025, torneo di categoria WTA 500, in corso sull’erba outdoor della capitale tedesca: nella prosecuzione del match sospeso ieri per oscurità tra la bielorussa Aryna Sabalenka, e la qualificata elvetica Rebeka Masarova, interrotto al termine del primo set, vinto col punteggio di 6-2 dalla numero 1 del mondo, la chiusura arriva in due partite, col tiebreak vinto per 8-6.

Avanza anche la kazaka Elena Rybakina, che estromette dal torneo la qualificata ceca Kateřina Siniaková, sconfitta con lo score di 6-4 7-6 (5), mentre l’altra ceca Markéta Vondroušová piega la russa Diana Shnaider, battuta con il punteggio di 6-3 6-7 (3) 6-3.

Nella parte bassa del main draw la statunitense Amanda Anisimova regola la polacca Magdalena Fręch, superata con lo score di 6-2 4-6 6-3, infine la qualificata cinese Wang Xinyu elimina la testa di serie numero 2, la statunitense Coco Gauff, liquidata con un duplice 6-3.

WTA 500 BERLINO – RISULTATI 19 GIUGNO

Ottavi di finale

Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1) c. Rebeka Masarova (Svizzera, Q) 6-2 7-6 (6)

Elena Rybakina (Kazakistan) b. Kateřina Siniaková (Cechia, Q) 6-4 7-6 (5)

Markéta Vondroušová (Cechia) b. Diana Shnaider (Russia) 6-3 6-7 (3) 6-3

Amanda Anisimova (Stati Uniti) b. Magdalena Fręch (Polonia) 6-2 4-6 6-3

Wang Xinyu (Cina, Q) b. Coco Gauff (Stati Uniti, 2) 6-3 6-3