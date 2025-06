WTA Berlino 2025: le possibili avversarie di Jasmine Paolini turno per turno

Settimana a pieno ritmo per la numero 1 d’Italia. Jasmine Paolini è al ritorno sia in singolare che in doppio (assieme a Sara Errani) in quel di Berlino. E se in questo tabellone potrebbe esserci in semifinale l’ennesima sfida contro Andreeva/Shnaider (dall’altra parte può succedere di tutto fin dal primo turno), in quello di singolare c’è una serie di situazioni particolari da tener presente.

Innanzitutto, va detto che Jasmine parte con l’ausilio di un bye al primo turno, il che significa che come minimo esordirà mercoledì, ma può essere che lo faccia anche giovedì. Al secondo, invece, una qualificata o una lucky loser: per far capire il livello del tabellone cadetto, potrebbe capitare gente del calibro della tunisina Ons Jabeur (3-2) e dell’americana Sofia Kenin (0-3, ma due precedenti sono del 2019 e nel terzo Jasmine si fece male). Sono una 54 (con tre finali Slam alle spalle) e l’altra 29 del mondo (con uno Slam vinto in carriera), tanto per comprendere.

In un eventuale quarto di finale ogni confronto avrebbe il suo enorme perché. I nomi sono tutti davvero pesanti: la ceca ex vincitrice di Wimbledon Marketa Vondrousova (0-1, ma è un precedente del 2017 a Biel), l’americana Madison Keys (1-1 con ottavo di Wimbledon 2025 finito per ritiro di lei, e fu un gran peccato per l’enorme qualità del match), la russa Diana Shnaider (2-0, e impossibile non ricordare la rimonta di Roma da 6-7 0-4), la croata Donna Vekic (1-3, ma quell’1 è l’ultima ed esaltante semifinale di Wimbledon).

In semifinale, però, il nome è quello più pesante di tutti. Ed è anche una situazione molto particolare, perché quando le due sono state negli stessi tornei Paolini e la bielorussa Aryna Sabalenka si sono trovate nel medesimo quarto di finale o nello stesso lato di semifinale, a prescindere dall’arrivarci o meno, a Indian Wells, Miami, Stoccarda, Madrid e Roland Garros. Va detto che è capitato ancora di peggio a Qinwen Zheng, dato che della cinese si fa fatica a ricordare l’ultima volta in cui non ha condiviso il lato con la numero 1; per lei primo turno con la kazaka Elena Rybakina e sono loro le vere insidie per la bielorussa.

Dovesse arrivare l’impresa, tutto sarebbe pronto per una finale di spicco. Rimane da capire se Coco Gauff saprà sfruttare quello che per lei è un buon tabellone, anche se le insidie per lei (e per Jessica Pegula, che è pur sempre campionessa in carica) sono sempre dietro l’angolo a ogni turno.