WTA Berlino 2025, Errani/Paolini passeggiano all’esordio e si qualificano per i quarti

Esordio sul velluto per Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo WTA di Berlino. Le campionesse del Roland Garros hanno superato agevolmente la coppia composta dalla tedesca Eva Lys e dall’ucraina Marta Kostyuk in due set con il punteggio di 6-2 6-2 in appena 58 minuti di gioco. Una formalità davvero per le teste di serie numero, che aumentano la striscia di vittorie consecutive, arrivando a dodici successi, restando imbattute dal torneo di Roma.

Non c’è stata davvero partita, con la coppia italiana che non ha concesso addirittura nemmeno una palla break alle avversarie. Errani/Paolini hanno vinto l’88% dei punti quando ha servito la prima (solo il 49% per le avversarie) ed il 69% con la seconda.

Il match si è messo subito in discesa per le azzurre, che hanno strappato a zero il servizio a Kostyuk/Lys nel terzo gioco. L’ucraina e la tedesca si sono salvate nel quinto gioco, recuperando da 0-40 e vincendo il game al punto decisivo. Il secondo break arriva comunque per le italiane nel settimo gioco, complice anche il doppio fallo dell’ucraina. Errani/Paolini chiudono tranquillamente sul 6-2.

La musica non cambia nemmeno nel secondo set, dove arriva subito il break delle azzurre, che si prendono il game al punto decisivo con una gran risposta di Paolini. La coppia italiana scappa via definitivamente nel quinto game, con la volée vincente di Paolini che porta al secondo break. Le campionesse di Parigi vincono il set ancora per 6-2 e si qualificano per i quarti di finale, dove affronteranno le americane Jessica Pegula ed Ashlyn Krueger.