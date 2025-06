WTA Berlino 2025, definita la prima avversaria di Jasmine Paolini

Jasmine Paolini conosce il nome della prossima avversaria nel secondo round del WTA500 di Berlino. La toscana, dedicatasi al riposo e all’allenamento nell’ultima settimana, affronterà il suo primo torneo della stagione sull’erba in Germania, avendo come obiettivo quello di disputare più partite possibile in vista dell’evento più importante dell’anno, Wimbledon.

L’anno scorso Jasmine visse una specie di favola, riuscendo a spingersi a due finali Slam: sulla terra di Parigi e sull’erba dei Championships. Inutile negare che replicare quel riscontro a Londra sarà molto complicato, ma Paolini vorrà esprimere il proprio il miglior tennis e poi fare i conti con le avversarie.

Nella capitale tedesca, ci sarà un incrocio al secondo turno piuttosto interessante per la toscana. La rivale, infatti, è la tunisina Ons Jabeur, ex n.2 del mondo e due volte finalista proprio a Wimbledon (2022 e 2023). In altre parole, una giocatrice che nel suo Prime ha dimostrato di esprimere un gran tennis sui prati di Church Road.

La tennista nordafricana, però, sta vivendo un periodo complicato per via dei continui infortuni e il fatto che sia lucky loser nel tabellone principale la dice lunga. Tuttavia, l’affermazione contro la qualificata americana Caroline Dolehide sta a certificare che dei lampi di gioco ci siano ancora.

Se si considerano i precedenti, l’azzurra è avanti 3-2, avendo vinto le ultime tre sfide: sulla terra di Stoccarda l’anno scorso, sul cemento di Miami e sul rosso di Roma quest’anno. Vedremo se sull’erba la tendenza proseguirà, considerando che l’unico match disputato in passato su questa superficie è stato vinto dalla tunisina, ovvero nel 2023 a Eastbourne.