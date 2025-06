WTA Berlino 2025, buona la prima per Rybakina e Shnaider. Vondrousova elimina Keys

Si sono completati i match del primo turno nel WTA di Berlino. Sull’erba tedesca buona la prima per Elena Rybakina, che ha superato brillantemente in due set l’americana Ashlyn Krueger in due set con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e trentasette minuti di gioco. La kazaka affronterà ora al secondo turno la ceca Katerina Siniakova.

Sarà la cinese Wang Xinyu la prossima avversaria di Coco Gauff, testa di serie numero due. La tennista asiatica ha sconfitto in due set l’australiana Daria Kasatkina per 6-3 6-2. Una ritrovata Marketa Vondrousova, sicuramente tra le mine vaganti in tabellone a Wimbledon, ha superato l’americana Madison Keys, settima testa di serie, al termine di due combattuti set per 7-5 7-6 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco.

Le buone notizie per il tennis americano arrivano da Amanda Anisimova, che ha battuto 6-3 6-4 la canadese Bianca Andreescu. Doppia vittoria russa con Diana Shnaider, che piega brillantemente la croata Donna Vekic per 6-2 6-4, e soprattutto con Liudmila Samsonova, che ha sconfitto in rimonta Naomi Osaka per 3-6 7-6 6-4 dopo una battaglia di due ore e quaranta minuti di gioco.

RISULTATI WTA BERLINO 2025 (17 GIUGNO)

Wang Xin. (Chn) b. Kasatkina (Aus) 6-3 6-2

Samsonova (Rus) b. Osaka (Jpn) 3-6 7-6 6-4

Vondrousova (Cze) b. Keys (Usa) 7-5 7-6

Anisimova (Usa) b. Andreescu (Can) 6-3 6-4

Shnaider (Rus) b. Vekic (Cro) 6-2 6-4

Rybakina (Kaz) b. Krueger (Usa) 6-3 7-6