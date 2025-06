WTA Bad Homburg 2025, Swiatek sfiderà Paolini in semifinale. Fuori Mirra Andreeva

Si decidono le giocatrici destinate a disputare le semifinali. È tempo di quarti di finale per il torneo WTA di Bad Homburg. Iga Swiatek elimina Ekaterina Alexandrova e sfiderà in semifinale Jasmine Paolini. Esce, a sorpresa, Mirra Andreeva, testa di serie numero tre, che cede nettamente a Linda Noskova.

Jasmine Paolini, testa di serie numero due, impiega un’ora e trentasei minuti, 7-5 7-5 lo score dell’incontro, per superare la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Nel parziale di apertura l’azzurra si porta in vantaggio sul 4-3 per poi restituire il break, a zero, nel decimo gioco per il 5-5. La numero 4 del mondo non accusa il colpo, toglie nuovamente il servizio alla sudamericana e, al primo set point, chiude i conti per il 7-5. Paolini apre la seconda frazione strappando la battuta all’avversaria, subisce il contro break nel sesto gioco ed è poi chirurgica sul 5-5 ad operare, a 30, il break decisivo. Nel dodicesimo gioco la vincitrice degli Internazionali d’Italia difende il servizio a 15 e chiude i conti al primo match point per il 7-5.

In semifinale la finalista di Wimbledon 2024 affronterà Iga Swiatek. Nel secondo quarto di finale la polacca regola 6-4 7-6(5), in un’ora e cinquantanove minuti, la russa Ekaterina Alexandrova, numero otto del seeding tedesco. Il primo set si decide nelle battute iniziali con tre break consecutivi. La testa di serie numero 4, dopo aver siglato il 2-1, concede poco al servizio e chiude i conti nel decimo gioco per il 6-4. La seconda partita viaggia sui binari dell’equilibrio, solo in tre giochi su dodici le due giocatrici devono fronteggiare palle break. Il tie-break si risolve in volata con il mini break decisivo operato dalla polacca sul 5-4, la russa annulla il primo match point, nulla può però sul secondo che vale il 7-5 con cui si chiude il confronto.

La testa di serie numero uno Jessica Pegula rispetta il pronostico favorevole e si aggiudica il derby americano. La numero tre s’impone sulla connazionale Emma Navarro, 6-4 1-6 6-3 il punteggio maturato in due ore e tre minuti di partita. La sorpresa arriva nell’ultimo incontro di giornata. La ceca Linda Noskova, numero 30 del ranking, gioca una partita impeccabile e liquida 6-3 6-3, in un’ora e diciannove minuti, una Mirra Andreeva decisamente nervosa e troppo fallosa.