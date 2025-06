WTA Bad Homburg 2025, Pegula doma Linda Noskova. L’americana sfiderà Swiatek in finale

Jessica Pegula fatica più del previsto per rispettare il pronostico favorevole. Nell’incontro valevole per la seconda semifinale del torneo WTA di Bad Homburg la testa di serie numero uno doma 6-7(2) 7-5 6-1, in due ore e otto minuti, la ceca Linda Noskova e si qualifica per la finale di domani contro la polacca Iga Swiatek.

La statunitense apre le ostilità con il break firmato a 30 sull’errore di diritto della rivale per poi legittimare il vantaggio con l’autorevole servizio del 2-0. La ceca entra in partita siglando, a zero, il punto del 2-1 e, dopo aver annullato una palla break, accorcia sul 3-2 con l’ace. La numero 30 del ranking rimette tutto in parità con il break del 3-3 firmato a 30 sul rovescio fuori misura della rivale e operare il sorpasso con il servizio del 4-3. Sul 5-4 Noskova spinge e si procura due set point che la sua avversaria annulla per issarsi sul 5-5. Nessuno delle due riesce a scalfire lo stato di equilibrio e il 6-6 diventa conseguenza inevitabile. Il tie-break è un capolavoro della giocatrice ceca che serve quattro ace e piazza tre vincenti per chiudere i conti con un perentorio 7-2.

La numero 3 del mondo inaugura la seconda frazione difendendo a zero il turno di servizio, la sua rivale risponde a 30 per l’1-1 e, complici due doppi falli della testa di serie numero uno, firma, con il rovescio lungolinea, il break del 2-1. La ceca, letteralmente ingiocabile al servizio, continua a spingere procurandosi una palla break, non sfruttata, sul 2-2, costringe l’avversaria a 30 per ottenere il provvisorio 4-3 e nell’ottavo gioco annulla la palla break prima di griffare il 5-3. Nel momento della verità Noskova riduce la percentuale di prime, commette un paio di errori e propizia il 5-5 dell’americana che con un parziale di otto punti a zero timbra il 7-5 del secondo parziale.

Pegula apre il set decisivo con l’1-0, la sua giovane avversaria annulla cinque palle break prima di impattare ai vantaggi sull’1-1. L’equilibrio si rompe nel quarto gioco quando la numero uno del seeding sale 0-40 e, alla terza possibilità, si porta sul 3-1 sfruttando il diritto fuori misura della rivale. La numero 3 del mondo non si volta più indietro, pressa la rivale, difende il servizio, le toglie, a 30, la battuta per allungare sul 5-1 e chiudere poi, alla terza opportunità, sul risolutivo 6-1.

Pegula serve 8 ace, commette 5 doppi falli e trasforma cinque delle sedici palle break avute a propria disposizione. La giocatrice statunitense mette dentro il 61,7% di prime e ottiene l’84,5% di punti sulla prima di servizio. Il compito totale dei punti premia la numero uno del tabellone per 104 a 90.