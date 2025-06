WTA Bad Homburg 2025, Paolini ai quarti. Con la toscana anche Pegula e Swiatek

Prosegue il torneo WTA di Bad Homburg, uno degli ultimi di preparazione a Wimbledon. Oggi entrava in scena Jasmine Paolini, testa di serie numero due, e la toscana ha risposto presente, vincendo una partita decisamente ostica contro la canadese Leylah Fernandez. Paolini si è imposta in due tie-break, entrambi tiratissimi e vinti per 10-8 e 8-6, annullando due set point sia nel primo sia nel secondo parziale.

Nei quarti di finale Paolini affronterà la vincente del match tra l’ucraina Elina Svitolina, già giustiziera di Jasmine all’Australian Open e al Roland Garros, e la brasiliana Beatriz Haddad Maia, che ha sconfitto quest’oggi l’americana Ashlyn Krueger in due set per 6-1 6-4 in un’ora e undici minuti di gioco.

Si qualificano per i quarti di finale anche Jessica Pegula e Iga Swiatek, rispettivamente prima e quarta testa di serie. L’americana ha sconfitto la ceca Katerina Siniakova con il punteggio di 6-2 6-3; mentre la polacca è uscita vincitrice dalla sfida con la bielorussa Vika Azarenka, battuta per con un duplice 6-4.

Pegula conosce già l’avversaria dei quarti di finale e sarà derby per la numero tre del mondo, visto che affronterà la connazionale Emma Navarro, che ha sconfitto nell’ultimo match di giornata la giapponese Naomi Osaka per 6-4 6-4.

RISULTATI WTA BAD HOMBURG 2025 (24 APRILE)

Paolini (Ita) b. Fernandez (Can) 7-6 7-6

Haddad Maia (Bra) b. Krueger (Usa) 6-1 6-4

Pegula (Usa) b. Siniakova (Cze) 6-2 6-3

Swiatek (Pol) b. Azarenka (Blr) 6-4 6-4

Navarro (Usa) b. Osaka (Jpn) 6-4 6-4