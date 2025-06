WTA Bad Homburg 2025, avanzano Alexandrova, Tauson e Azarenka. Fuori Diana Shnaider

La seconda giornata del torneo WTA di Bad Homburg propone sette incontri di primo turno. Superano il primo ostacolo la russa Ekaterina Alexandrova, la danese Clara Tauson e la bielorussa Victoria Azarenka. Esce la russa Diana Shnaider, testa di serie numero sei.

In apertura di programma la russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 8, domina 6-1 6-2, in un’ora e nove minuti, la svizzera Belinda Bencic. Esce alla distanza Clara Tauson. La giocatrice danese rimonta 6-7(6) 6-3 6-3 la polacca Magdalena Frech al termine di una battaglia di due ore e venticinque minuti.

La ceca Linda Noskova, numero 30 del ranking, liquida 6-3 6-2, in un’ora e nove minuti, l’esperta australiana Ajla Tomljanovic. Donna Vekic impiega poco meno di un’ora e venti minuti per fermare la corsa della russa Diana Shnaider. La croata elimina 6-3 6-3 la testa di serie numero sei del seeding tedesco.

Katerina Siniakova doma 7-6(4) 7-5, in poco meno di due ore, la lucky loser russa Veronika Kudermetova, subentrata alla connazionale Liudmila Samsonova. L’ex numero uno del mondo Naomi Osaka batte 7-6(6) 7-6(4), in poco più di due ore, la serba Olga Danilovic. Nell’ultimo incontro di giornata Victoria Azarenka travolge 6-2 6-2, in un’ora e sedici minuti, la tedesca Laura Siegemund.