WTA Bad Homburg 2025, Alexandrova ed Andreeva ai quarti. Haddad Maia sfiderà Paolini

Il torneo WTA di Bad Homburg completa, con le ultime quattro partite, i match degli ottavi di finale. Approdano ai quarti di finale, rispettando il pronostico favorevole, Ekaterina Alexandrova e Mirra Andreeva. La brasiliana Beatriz Haddad Maia elimina Elina Svitolina e sfiderà Jasmine Paolini nei quarti.

Nel primo incontro di giornata Ekaterina Alexandrova ingaggia un’autentica battaglia prima di riuscire a liberarsi di Maria Sakkari. La russa, testa di serie numero otto, doma 6-3 6-7(2) 6-3, in due ore e diciassette minuti, la resistenza della tenace giocatrice ellenica.

La brasiliana Beatriz Haddad Maia esce alla distanza e ribalta lo svantaggio iniziale contro Elina Svitolina. La giocatrice sudamericana elimina 3-6 6-4 7-6(7), in due ore e ventinove minuti, la testa di serie numero 7 e guadagna così l’accesso ai quarti di finale contro Jasmine Paolini, seconda favorita del seeding tedesco.

La ceca Linda Noskova, numero 30 del ranking WTA, rimonta 2-6 6-2 6-4, in un’ora e quarantotto minuti, la croata Donna Vekic, numero 22 del mondo. In chiusura di programma Mirra Andreeva, testa di serie numero 3, supera 3-6 6-3 6-1, in un’ora e cinquanta minuti, la danese Clara Tauson.