Wimbledon, sessioni d’allenamento top a scaldare il Centrale: Jannik Sinner tra i protagonisti

Il Tempio del tennis sta per animarsi. Dal 30 giugno al 13 luglio sull’erba di Wimbledon lo spettacolo non mancherà. Il torneo più affascinante e importante della stagione terrà banco e i giocatori non vedono l’ora di esprimere il proprio 100% per fare più strada possibile.

A questo proposito, le sessioni di allenamento sono estremamente importanti per trovare il giusto feeling su una superficie così particolare, sulla quale non si gioca praticamente mai nel corso della stagione. Jannik Sinner è tra i grandi attesi di questo torneo e non potrebbe essere altrimenti.

Il n.1 del mondo è chiamato a un riscatto, dopo la finale del Roland Garros persa contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, due volte vincitore a Londra. Quei tre match-point non sfruttati sono una ferita dura da rimarginare, ma Jannik cercherà di farlo, magari attraverso un grande percorso nei Championships.

Oggi, sul campo del mitico Centrale, andranno in scena degli allenamenti dall’appeal speciale. Dalle 13.30 alle 14.15 locali (14.30-15.15 italiane) Alcaraz e Novak Djokovic si prepareranno insieme. Un incrocio particolare, dal momento che i due si sono scontrati nelle ultime due finali a Wimbledon, vinte dal giovane iberico.A seguire, dalle 14.15 alle 15.00 locali (15.15-16.00 italiane), sarà la volta di Sinner che scambierà con il russo Daniil Medvedev.

Un training che riporta alla mente cosa sia accaduto nei quarti di finale dell’anno scorso a Londra, con il successo a sorpresa del moscovita al cospetto di un Jannik menomato da uno stato di salute precario, che posteriormente si è compreso a cosa fosse dovuto, ovvero la vicenda “Clostebol”. Un avversario che, tra l’altro, ha raggiunto la finale ad Halle, venendo sconfitto da Alexander Bublik (capace anche di battere anche il n.1 ATP).