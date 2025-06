Wimbledon, Pablo Carreno Busta dà forfait per i Championships: subentra Cristian Garin

Quest’oggi si aprono i cancelli del Tempio del tennis. I match della parte bassa del tabellone di singolare maschile e della parte alta del singolare femminile prendono il via a Wimbledon e l’emozione c’è per quello che i prati di Church Road sapranno riservare.

Un’emozione che avrebbe voluto vivere lo spagnolo Pablo Carreno Busta, ma l’iberico è stato costretto a dare forfait all’ultimo momento. Una defezione che è la terza consecutiva per lui, ricordando il 2023 e il 2024, in un connubio coi Championships che non c’è mai stato. In sette incontri disputati, Carreno Busta non ha mai vinto un incontro, col poco confortante ruolino di marcia di 0-7.

L’uscita di scena dell’iberico ha come conseguenza l’ingresso nel main draw di un lucky loser, uscito sconfitto nell’ultimo turno delle qualificazioni. Si parla del cileno Cristian Garin, ko nel tabellone cadetto per mano di Giulio Zeppieri, in grado di piegare il sudamericano in un match durissimo in cinque set.

Spetterà a Garin sfidare il lussemburghese Chris Rodesch, ironia della sorte proveniente anch’egli dalle qualificazioni. Il vincente di questa sfida affronterà chi la spunterà tra Alexander Zverev (n.3 del seeding) e il francese Arthur Rinderknech.