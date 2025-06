Wimbledon, Lorenzo Musetti difende la semifinale del 2024. L’incognita principale riguarda la forma fisica

Il torneo di Wimbledon è sicuramente speciale per Lorenzo Musetti, visto che proprio sull’erba londinese si può dire che sia cominciata una nuova fase della carriera del tennista toscano. La meravigliosa semifinale raggiunta ai The Champhionships ha certamente segnato una svolta per il nativo di Carrara, che ha raggiunto una consapevolezza diversa dei suoi mezzi, ottenendo probabilmente quella spinta che poi lo ha portato a conquistare il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Musetti ha incantato lo scorso anno sull’erba, spingendosi alla sua prima semifinale Slam della carriera, fermandosi poi solamente davanti a Novak Djokovic, che si è imposto in tre combattuti set (6-4 7-6 6-4). Un cammino da montagne russe quello di Lorenzo, che ha battuto Taylor Fritz ai quarti in un’epica battaglia al quinto set, ma che anche nei turni precedenti aveva sempre concesso almeno un set agli avversari, compreso Luciano Darderi al secondo turno, con il toscano che ha vinto il derby azzurro solamente al quinto in rimonta.

Il toscano difende dunque la semifinale e anche tanti punti nel ranking mondiale. Sarà la settima testa di serie e l’obiettivo deve essere quello di arrivare almeno alla seconda settimana. Purtroppo su Musetti pende l’incognita della condizione fisica e di come ha recuperato dalla lesione all’adduttore sinistro patita nella partita con Alcaraz al Roland Garros. Un infortunio che lo ha costretto a saltare tutte le settimane sull’erba e di presentarsi dunque solamente a Wimbledon.

Proprio questo non aver mai giocato sull’erba prima di Wimbledon può essere davvero un grandissimo rischio. Il nativo di Carrara rischia soprattutto nei primi turni ed in particolare se dovesse essere sorteggiato contro alcuni specialisti. Certamente i risultati ottenuti nelle settimane precedenti e anche il pensiero dell’anno scorso, però, possono aiutare maggiormente nella convinzione e nella testa il toscano, che proverà a rivivere la meravigliosa cavalcata del 2024.