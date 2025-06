Wimbledon, Giulio Zeppieri piega Cristian Garin al quinto set e approda nel tabellone principale!

Missione compiuta per Giulio Zeppieri. L’azzurro (n.353 del ranking) ha sconfitto il cileno Cristian Garin (n.109 del mondo) in un match estremamente lottato, durato 3 ore e 18 minuti di gioco, e concluso al quinto set. 1-6 6-2 6-4 5-7 7-5 lo score in favore del tennista nostrano (n.353 del ranking), che per la prima volta approda nel tabellone principale di Wimbledon, raggiungendo per la sesta volta il main draw di uno Slam. Grazie a questo risultato, sale a quota 11 il numero di tennisti italiani (tabellone maschile) nel Tempio del tennis, dalla porta principale.

Nel primo set, anche per via di un po’ di tensione, Zeppieri fatica a trovare i suoi schemi di gioco. Tanti errori del giocatore italiano e il cileno ne approfitta, dominando e non concedendo nulla nei propri turni al servizio. Sullo score di 6-1 il parziale si conclude in favore del sudamericano.

Nel secondo set “Zeppo” ha il merito di resettare e di trovare le sue splendide accelerazioni mancine. Garin va in difficoltà e finisce sotto 0-4, non concretizzando nel quarto gioco una palla del parziale contro-break. Da quel momento, l’azzurro concede solo un punto al servizio e chiude sul 6-2.

Nel terzo set entrambi hanno le loro chance per andare avanti di un break. Un parziale estremamente equilibrato in cui, nel rush finale, sono le accelerazioni di dritto lungolinea a decidere in favore di Giulio la frazione: cancellata una palla break nell’ottavo game, lo strappo decisivo arriva nel game successivo e sul 6-4 la situazione è ribaltata.

Nel quarto set Zeppieri ha un piccolo calo di tensione. Mancata una palla break nel terzo game, l’azzurro subisce il break e fatica a rimettersi in moto. Sotto 2-5, il tennista allenato da Massimo Sartori reagisce, capitalizzando l’opportunità nel nono game e conquistando il contro-break. Frazione che sul più bello è interrotta per la pioggia. Un stop di circa un’ora che consente al cileno di riordinare le idee e di far suo il parziale sul 7-5.

Nel quinto set in ogni game si dà tutto. Zeppieri va avanti di un break nel quinto game, ma nell’ottavo gestisce malissimo il turno alla battuta, consentendo al rivale di ritornare in auge. Fortunatamente per il nostro portacolori, nell’undicesimo gioco alcuni colpi pregevoli del repertorio vengono fuori e gli consentono di conquistare il successo per 7-5.

Leggendo le statistiche, sono da sottolineare i 13 ace di Zeppieri, i 66 vincenti a fronte però di 55 errori non forzati, rispetto ai 42 winners e 38 gratuiti di Garin. Una partita in cui la voglia di rischiare del tennista tricolore ha fatto la differenza.