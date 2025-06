Wimbledon 2025: Zeppieri-Mochizuki sospesa, il pontino si fa rimontare due set prima dello stop

Non è terminato l’incontro tra Giulio Zeppieri e Shintaro Mochizuki del primo turno di Wimbledon 2025. Il pontino e il giapponese, infatti, termineranno domani il loro confronto che, oggi, è stato interrotto dopo due ore e 33 minuti per oscurità sul punteggio di 6-2 6-3 3-6 6-7(6). Una rimonta, quella del nipponico, che stava rischiando di dare un colpo psicologico importante all’italiano, al quale forse lo stop giova non poco.

Partenza subito veloce per Zeppieri, che esprime subito un bel livello di tennis e ci mette poco a mettere a segno il break ai vantaggi. Segue una breve fase nella quale i due non fanno del servizio la loro arma più adeguata, ma ne esce vincitore il pontino che riesce a salire sul 4-1 mostrando tutta una serie di armi, anche nella varietà di gioco, con le quali riesce a fare abbastanza male al giapponese senza che questi abbia delle reali contromisure. Due sono le palle del 3-2 che vengono sventate dall’italiano, che poi riesce a spingere ulteriormente per chiudere sul 6-2.

Il secondo parziale conferma per certa misura le sensazioni del primo, e lo fa fin dal secondo game, in cui Mochizuki in qualche modo riesce a salvarsi da quattro palle break ottenute da Zeppieri. I game si fanno più lunghi e lottati, ma nel quarto il nativo di Latina riesce a mettere a segno un altro break, quello che gli vale il 3-1 e poi il 4-1. Molto maggiore la tranquillità da parte del laziale, sempre in controllo. Potrebbe anche chiudere sul 6-2 un’altra volta, ma si “accontenta” del 6-3 in 41 minuti.

In linea generale le condizioni sembrano tutte dare all’azzurro un controllo più elevato della situazione. Mochizuki deve soffrire nei suoi primi due turni di battuta del terzo set, ma li porta a casa ai vantaggi senza concedere palle break. Il dritto di Zeppieri, e più in generale il suo gioco, continua a viaggiare, ma tutto s’inceppa in maniera praticamente improvvisa: sul 4-3 per il nipponico, infatti, il pontino finisce improvvisamente sotto 0-40 e poi cede la battuta al 15. Ed è un attimo che porta Mochizuki a chiudere a zero per 6-3.

Inizio di quarto set che sembra avere una parte quasi rabbiosa per Zeppieri, il quale piazza il break a 15 con bellezza, perché pesca dal cilindro un pazzesco dritto in corsa proprio mentre scivola nell’atto di indirizzare la palla verso il campo aperto. Reazione però immediata di Mochizuki, che riesce a infilare il controbreak a zero e a riprendere quota. Con la sera che arriva e le palle che iniziano a pesare di più, il giapponese riesce ad avere un minimo di controllo in più sulla palla e la situazione psicologica che cambia leggermente, le cose diventano più lottate. Zeppieri, però, riesce a tenere in qualche modo la situazione sotto controllo per portare il parziale al tie-break. In esso i minibreak sono pari a zero praticamente fino alle fasi decisive, Il set point sul 5-6 Mochizuki lo manca con un rovescio in corsa lungolinea che esce di un nulla, ma il secondo l’ha sul 6-7 tirando sulla riga dove Zeppieri ha poco spazio per difendersi. Basta una prima vincente esterna: 6-8, quinto set. Anzi, sospensione.

Fino a questo momento è stato un Zeppieri più solido in termini di punti vinti con prima e seconda (79%-71%, 57%-50%), e anche con un saldo vincenti-errori gratuiti nettamente migliore (40-32 contro 31-39). L’importante, domani, sarà un reset a livello assoluto prima di rimettere mano alla racchetta per quella che sarà una programmazione, come da regolamento, da secondo match sul campo 4.