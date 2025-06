Wimbledon 2025: tutti gli italiani nei tabelloni principali. Da Sinner a Paolini e oltre

Sarà molto ampio il novero dei giocatori italiani al via in quest’edizione del torneo di Wimbledon, terzo Slam dell’anno e luogo dove la sacralità dei prati si unisce con il grande tennis di livello mondiale. E, per la seconda volta, uno dei nostri è la prima testa di serie.

Lo status tocca di nuovo a Jannik Sinner, al quinto Slam da leader del seeding: cominciò proprio l’anno scorso dai Championships e dal match con il tedesco Yannick Hanfmann. Quattro le teste di serie italiane: era già accaduto nel 2021, quando Sinner, al tempo numero 19, era accompagnato da Matteo Berrettini (poi finalista), Lorenzo Sonego (contro cui Roger Federer vinse l’ultima partita in carriera) e Fabio Fognini.

Al femminile siamo a quota tre giocatrici al via, con Jasmine Paolini che sarà la testa di serie più alta (la quarta) che l’Italia abbia mai avuto: al massimo Francesca Schiavone nel 2010 e Sara Errani nel 2013 sono state al numero 5.

E per quanto riguarda i doppi ritorno nelle parti alte del seeding per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, con il bolognese che ci era già stato nel 2015 quando faceva coppia con Fognini. Al femminile, inevitabilmente, avremo Sara Errani e Jasmine Paolini a far sognare il bis del Roland Garros.

TUTTI GLI ITALIANI DI WIMBLEDON 2025

Singolare maschile: Jannik Sinner (1), Lorenzo Musetti (7), Flavio Cobolli (22), Matteo Berrettini (32), Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Luca Nardi, Fabio Fognini. A questi potrebbe aggiungersi oggi Giulio Zeppieri.

Singolare femminile: Jasmine Paolini (4), Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto.

Doppio maschile: Simone Bolelli/Andrea Vavassori (7), Luciano Darderi (con Diego Hidalgo, Ecuador), Flavio Cobolli (con Alexander Bublik, Kazakistan), Mattia Bellucci (con Fabian Marozsan, Ungheria).

Doppio femminile: Sara Errani/Jasmine Paolini (3), Lucia Bronzetti (con Ann Li, USA), Angelica Moratelli (con Sabrina Santamaria, USA).

Le iscrizioni del doppio misto non sono state rilasciate: si sa solo che le iscrizioni chiudono mercoledì 2 luglio.