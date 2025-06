Wimbledon 2025, sorteggiato il tabellone delle qualificazioni: sette azzurri al via

Sorteggiato quest’oggi il tabellone delle qualificazioni di Wimbledon 2025 del singolare maschile. Sette gli azzurri al via che cercheranno di rientrare nel novero dei giocatori presenti direttamente nel main draw, andando ad arricchire la pattuglia tricolore.

Sono tre le teste di serie italiane nel tabellone cadetto, ovvero Matteo Gigante (n.23 del seeding), Andrea Pellegrino (n.25 del seeding) e Francesco Passaro (n.31 del seeding). Oltre ai citati, risponderanno presente anche Federico Arnaboldi, Francesco Maestrelli, Giulio Zeppieri e Stefano Napolitano.

Gigante affronterà il lussemburghese Rodesch, inserito però in uno spicchio complicato, considerando che bisognerà fare i conti con l’ungherese Marton Fucsovics (n.1 del seeding). Pellegrino se la vedrà contro il francese Droguet, mentre Passaro giocherà contro il giovane spagnolo Martin Landaluce, avversario molto insidioso e in forma sull’erba per quanto fatto vedere a livello Challenger.

Per quanto riguarda gli altri quattro giocatori nostrani, Arnaboldi sfiderà l’argentino Gomez, Maestrelli il cileno Garin, Zeppieri l’indiano Nagal e Napolitano il kazako Skatov.

TABELLONE QUALIFICAZIONI WIMBLEDON 2025

(1) M. Fucsovics HUN vs J. Rodionov AUT

Z. Svajda USA vs L. Neumayer AUT

J. Choinski GBR vs M. Lajal EST

C. Rodesch LUX vs (23) M. Gigante ITA

(2) T. Schoolkate AUS vs F. Diaz Acosta ARG

D. Ajdukovic CRO vs B. Hassan LBN

C. Lestienne FRA vs G. Onclin BEL

G. Den Ouden NED vs (30) F. Misolic AUT

(3) J. Cerundolo ARG vs L. Van Assche FRA

H. Stewart GBR vs V. Vacherot MON

L. Riedi SUI vs F. Sun CHN

F. Arnaboldi ITA vs (24) F. Gomez ARG

(4) D. Galan COL vs L. Tu AUS

A. Dougaz TUN vs S. Shimabukuro JPN

Y. Bai CHN vs N. Budkov Kjaer NOR

A. Collarini ARG vs (18) A. Mannarino FRA

(5) T. Barrios Vera CHI vs J. Story GBR

H. Rocha POR vs M. Dellien BOL

J. McCabe AUS vs B. Gojo CRO

D. Popko KAZ vs (21) R. Burruchaga ARG

(6) V. Royer FRA vs M. Huesler SUI

Y. Uchiyama JPN vs G. Brouwer NED

E. Butvilas LTU vs T. Daniel JPN

T. Droguet FRA vs (25) A. Pellegrino ITA

(7) A. Cazaux FRA vs I. Buse PER

D. Rincon ESP vs U. Blanchet FRA

A. Gray GBR vs A. Bouquier FRA

L. Draxl CAN vs (26) D. Lajovic SRB

(8) C. Garin CHI vs F. Maestrelli ITA

F. Jianu ROU vs H. Habib LBN

S. Nagal IND vs G. Zeppieri ITA

P. Jubb GBR vs (19) T. Tirante ARG

(9) T. Boyer USA vs L. Pavlovic FRA

J. Trotter JPN vs C. Hemery FRA

B. Zhukayev KAZ vs V. Sachko UKR

H. Grenier FRA vs (27) Y. Hanfmann GER

(10) E. Spizzirri USA vs A. Moro Canas ESP

A. Bolt AUS vs H. Mayot FRA

F. Bagnis ARG vs R. Peniston GBR

M. Landaluce ESP vs (31) F. Passaro ITA

(11) J. Faria POR vs Z. Piros HUN

M. Trungelliti ARG vs A. Kachmazov IOA

M. Marterer GER vs K. Jacquet FRA

Y. Shimizu JPN vs (22) V. Gaubas LTU

(12) T. Seyboth Wild BRA vs M. Kukushkin KAZ

G. Hussey GBR vs A. Holmgren DEN

C. Smith USA vs S. Rodriguez Taverna ARG

Y. Watanuki JPN vs (28) T. Monteiro BRA

(13) E. Nava USA vs M. Krueger USA

S. Purtseladze GEO vs D. Stricker SUI

F. Meligeni Alves BRA vs A. Guillen Meza ECU

S. Mochizuki JPN vs (17) P. Herbert FRA

(14) T. Atmane FRA vs O. Tarvet GBR

A. Galarneau CAN vs M. Cassone USA

T. Skatov KAZ vs S. Napolitano ITA

F. Mena ARG vs (29) A. Blockx BEL

(15) D. Svrcina CZE vs O. Jasika AUS

J. Kym SUI vs L. Klein SVK

J. Kovalik SVK vs A. Escoffier FRA

P. Kotov IOA vs (32) N. Jarry CHI

(16) N. Basilashvili GEO vs P. Llamas Ruiz ESP

P. Martin Tiffon ESP vs C. Wong HKG

O. Bonding GBR vs J. Kubler AUS

J. Ficovich ARG vs (20) C. Taberner ESP